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Ekonomi

Netflix Türkiye fiyatlarına zam: En ucuz abonelik 259,99 TL oldu

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Netflix Türkiye fiyatlarına zam: En ucuz abonelik 259,99 TL oldu
Başlık ResmiNetflix Türkiye fiyatlarına zam: En ucuz abonelik 259,99 TL oldu

Netflix, Türkiye’deki üç abonelik paketinin de fiyatını artırdı. Ekim 2026 tarifesinde yüzde 30’un üzerinde yapılan zamla en ucuz abonelik aylık ücretler 259,99 TL’den başlıyor.

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Netflix Türkiye abonelik ücretleri yeniden zamlandı. Temel, Standart ve Premium paketlerini kapsayan düzenlemeyle aylık ödemeler 70 TL ile 120 TL arasında arttı. Oransal olarak en yüksek artış, platformun en uygun fiyatlı seçeneği olan Temel pakette gerçekleşti.

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NETFLİX EKİM 2026 ABONELİK FİYATLARI

Daha önce 189,99 TL olan Temel paket 259,99 TL’ye, 289,99 TL olan Standart paket 389,99 TL’ye çıktı. Premium paketin aylık ücreti ise 379,99 TL’den 499,99 TL’ye yükseldi. Eski ve yeni ücretler üzerinden hesaplandığında zam oranları sırasıyla yaklaşık yüzde 36,8, yüzde 34,5 ve yüzde 31,6 oldu.

Ücretlerin bir yıl boyunca değişmediği varsayımıyla toplam ödeme Temel pakette 3.119,88 TL’ye, Standart pakette 4.679,88 TL’ye, Premium pakette ise 5.999,88 TL’ye ulaşıyor.

Netflix Türkiye fiyatlarına zam: En ucuz abonelik 259,99 TL oldu
Başlık ResmiNetflix Türkiye fiyatlarına zam: En ucuz abonelik 259,99 TL oldu

PAKETLER ARASINDAKİ FARK GÖRÜNTÜ KALİTESİ VE CİHAZ SAYISI

Temel paket, 720p çözünürlükte aynı anda tek cihazdan izleme imkanı sağlıyor. Standart pakette görüntü kalitesi 1080p’ye yükselirken eş zamanlı izleme sınırı iki cihaza çıkıyor.

Premium paket ise 4K çözünürlük, HDR ve konumsal ses desteği sunuyor. Bu pakette aynı anda dört cihazdan içerik izlenebiliyor, indirme özelliği altı cihazda kullanılabiliyor.

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MEVCUT ABONELERDE BİLDİRİM VE FATURA TARİHİ BELİRLEYİCİ

Mevcut kullanıcıların zamlı tarifeye geçişinde Netflix’in göndereceği bildirim ve hesabın faturalama tarihi önem taşıyor. Şirketin yardım sayfasına göre ücret değişiklikleri, yeni tutarın uygulanacağı faturalama tarihinden bir ay önce e-postayla bildiriliyor.

Kullanıcılar kendileri için geçerli abonelik ücretini ve ödeme tarihini hesaplarındaki ödeme geçmişi bölümünden kontrol edebiliyor.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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