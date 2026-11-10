Bursa İnegöl'de kontrolden çıkan minibüs ağaca çarptı! O anlar kamerada

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Bursa'nın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Babacan Caddesi üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana gelen olayda, Baran Y. (23) idaresindeki 03 LB 279 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, fabrika duvarına ve ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan sürücü Baran Y. ile passengers Fırat T. (16), Enes K. (21) ve Sait S. (21) yaralandı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 16 yaşındaki Fırat T.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Minibüsün savrularak ağaca çarptığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Bursa Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIBursa

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