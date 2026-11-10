Engelli İlayda’nın yürek burkan hikâyesi! Bir ömürlük vefa, anne babası terk etti ama onlar 27 yıldır gözü gibi bakıyor

“BİZ İLGİLENİYORUZ, BİZ BAKIYORUZ”

Temel ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyleyen babaanne Nazike Çelik ise "Ne anne ne de baba ilgileniyor. Biz ilgileniyoruz, biz bakıyoruz. 2 yaşındayken doktora götürdük. ‘Beyninde problem var. Sağ tarafı tutmuyor’ dedi. Eğitim aldırdık. Yürümeye başladı. Elinden tutup gezdiriyoruz ve sokaklara çıkartıyoruz" diye konuştu.