Engelli İlayda’nın yürek burkan hikâyesi! Bir ömürlük vefa, anne babası terk etti ama onlar 27 yıldır gözü gibi bakıyor
2 yaşındayken bedensel ve zihinsel engel teşhisi konulan, anne ve babası tarafından terk edilen İlayda’nın hikayesi yürek burktu. 27 yıldır dedesi ve babaannesinin bakımını üstlendiği İlayda, sevgiyle yürümeye başladı, komşularıyla sokaklarda gezindi. Dede ve babaannesi, İlayda’ya ömür boyu bakacaklarını belirtti.
Tokat’ta bebeklik döneminde doktorlar tarafından bedensel ve zihinsel engel teşhisi konulan İlayda Çelik’e dedesi ve babaannesi yıllardır gözü gibi bakıyor.
YÜRÜYEMEZ DEDİLER, YÜRÜDÜ
2 yaşında bedensel ve zihinsel engel teşhisi konulan İlayda’nın anne ve babası, çocuklarını bırakıp gitti. Sağ tarafındaki felç nedeniyle doktorların yürüyemez dediği İlayda’ya dedesi Hasan ve babaannesi Nazike Çelik, destek oldu. Çelik, babaannesi ve dedesinin ilgisiyle yıllar sonra yürümeye başladı.
“ÖMÜR BOYU BAKACAĞIZ”
Hasan Çelik, torunları İlayda’ya ömür boyu bakacaklarını belirterek "Anne ve babası İlayda’nın engelli olduğunu öğrenince bırakıp gittiler. Babaannesiyle bugüne kadar baktık. Ömür boyu bakacağız" dedi.
“BİZ İLGİLENİYORUZ, BİZ BAKIYORUZ”
Temel ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyleyen babaanne Nazike Çelik ise "Ne anne ne de baba ilgileniyor. Biz ilgileniyoruz, biz bakıyoruz. 2 yaşındayken doktora götürdük. ‘Beyninde problem var. Sağ tarafı tutmuyor’ dedi. Eğitim aldırdık. Yürümeye başladı. Elinden tutup gezdiriyoruz ve sokaklara çıkartıyoruz" diye konuştu.
“İLAYDA’YI ÇOK SEVİYORUM”
İlayda’nın komşusu Pembe Araz ise "İlayda’yı çok seviyorum. Onunla oturup konuşuyoruz. Dedesi de babaannesi de çok güzel bakıyor" dedi.