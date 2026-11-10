Macron Türkiye yüzünden Miçotakis'e tuzak mı kurdu? Yunan basını o belgeye dikkat çekti

Yunan basınında günlerdir manşetlerden inmeyen "Macron'un Yunanistan'a karşı komplosu" ve "Fransız usulü ihanet" iddialarında yeni perde aralandı. Dimokratia, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u "Fransız usulü ihanet" ile suçlarken, Paris'in Ankara ile doğrudan diplomatik temas kurduğunu yazdı. To Vima ise Yunan hükümetinin Fransız notasının içeriğini bilmediğini ve Atina'da çekincelerin arttığını aktardı.

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Doğu Akdeniz'deki Girit-Güney Kıbrıs elektrik bağlantısı (GSI) projesinde Fransa'nın Türkiye'ye gönderdiği diplomatik nota, Yunanistan'da yeni bir tartışma başlattı.

Yunan basını, Paris ile Ankara arasındaki temasların perde arkasını gündeme taşırken, Miçotakis hükümeti muhalefetin eleştirileriyle karşı karşıya kaldı.

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YUNAN GAZETESİNDEN MACRON'A 'İHANET' SUÇLAMASI

Yunanistan'da yayımlanan Dimokratia gazetesi, Fransa'nın Ankara'ya diplomatik nota göndermesini "Fransız usulü ihanet" olarak görüldüğünü kaydetti.

Gazeteye göre Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay arasında 5 Kasım'da yapılan görüşmede, Türkiye'ye gönderilecek diplomatik bildirimin yöntemi ve içeriği ele alındı.

Bildirimin Fransız şirketi Nexans tarafından değil, doğrudan Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından Türkiye'ye iletilmesinin diplomatik önem taşıdığına dikkat çekildi.

Dimokratia, özel bir şirketin yapacağı teknik bilgilendirme yerine iki devlet arasında resmi diplomatik iletişim kurulmasının Ankara'nın istediği yöntem olduğunu ileri sürdü.

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"ANKARA İSTEDİĞİNİ ALDI, BAKAN FİDAN ASLINDA SİNYAL VERDİ"

Yunan gazetesi, Türkiye'nin araştırma faaliyetleri öncesinde kendi kıta sahanlığına ilişkin tezlerinin dikkate alınmasını istediğini yazdı.

Fransa'nın diplomatik notasını bu çerçevede değerlendiren gazete, Ankara'nın Paris ile doğrudan muhatap olmasının Yunanistan açısından siyasi sonuçlar doğurabileceğinden bahsetti.

Gazete ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Yunan gazeteci Manolis Kostidis'e NAVTEX konusunda verdiği "Her şey normal, her şey güzel" cevabını da Fransa ile yürütülen temaslarla ilişkilendirdi.

TO VIMA: MİÇOTAKİS FRANSIZ FORMÜLÜNDEN ÇEKİNİYOR

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden To Vima ise 10 Kasım tarihli haberinde, Paris'in Ankara'ya sunduğu diplomatik formül konusunda Atina'da çekinceler bulunduğunu ileri sürdü:

Yunan makamları, Fransız notasının içeriğinde geminin güzergâhına ilişkin koordinatlar veya Türkiye tarafından ileride kullanılabilecek ifadeler bulunup bulunmadığını bilmiyor.

To Vima, resmi bir devletler arası belgenin gelecekte Türkiye'nin deniz yetki alanlarına ilişkin tezlerine dayanak olarak gösterilebileceği yönünde endişeler bulunduğunu aktardı.

YUNAN HÜKÜMETİNDEN FARKLI AÇIKLAMA

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis ise Fransa'nın Türkiye'ye gönderdiği notanın izin talebi olmadığını dile getirdi.

Marinakis, bildirimin yalnızca seyrüsefer güvenliği amacı taşıdığını, üçüncü devletlerin deniz yetki alanlarının tanınması anlamına gelmediğini paylaştı.

Yunan hükümeti, araştırmalar için gerekli izinlerin yalnızca Yunan ve Kıbrıs Rum makamlarından alındığını ileri sürerken, Fransa'nın bölgedeki başka devletleri de bilgilendirdiğini iletti.

FRANSIZ GEMİSİNİN HAREKETİ ERTELENDİ

Diplomatik tartışmalar sürerken GSI projesi kapsamında deniz tabanı araştırmaları yapması planlanan Fransız bayraklı Abeille Marengo gemisinin hareketi de peş peşe ertelendi.

To Vima'ya göre geminin 10 veya 11 Kasım'da Girit'ten ayrılması, ilk aşamada cihazların kalibrasyonunu gerçekleştirmesi ve ardından deniz tabanı araştırmalarına başlaması bekleniyor.

Ankara'nın deniz yetki alanlarına ilişkin itirazları, Atina'nın NAVTEX ilanları ve Fransa'nın diplomatik temasları nedeniyle projenin geleceğine ilişkin görüşmeler sürüyor.

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