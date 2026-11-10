ABD'de üniversitede dehşete düşüren görüntüler! Cayır cayır yanarken başka birinin üzerine atladı

ABD'deki Ohio State Üniversitesi’nde iki öğrencinin alevler içinde kaldığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Çevredekilerin müdahale ettiği olayın ardından bir öğrenci topluluğunun faaliyetleri geçici olarak durdurulurken, öğrencilerin neden alev aldığı henüz açıklanmadı.

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ABD'nin Ohio eyaletindeki Ohio State Üniversitesi’nde iki kişinin alevler içinde kaldığı facia, ülke gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, okul bahçesindeki iki kişinin kıyafetlerinin alev aldığı ve panik içinde yerde yuvarlandığı görüldü. Olayın ardından üniversite yönetimi, Sigma Alpha Epsilon adlı öğrenci topluluğunun faaliyetlerini geçici olarak durdurdu.

ABDde üniversitede dehşete düşüren görüntüler! Cayır cayır yanarken başka birinin üzerine atladı

KENDİSİ YANARKEN BAŞKASININ ÜZERİNE ATLADI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, okulun formasını giyen kalabalığın açık alanda toplandığı görülüyor. Bu sırada eşofman altı alev alan bir kişi yerde otururken ayağa kalkarak başka bir kişinin üzerine atlıyor ve onu yere deviriyor. İkinci kişinin kıyafetleri de alev alırken, gençlerin can havliyle eşyalarından kurtulmaya çalıştığı görülüyor. Çevredeki bazı kişiler duruma gülerek tepki verirken, bazıları da alevleri söndürmek için mücadele ediyor.

ABDde üniversitede dehşete düşüren görüntüler! Cayır cayır yanarken başka birinin üzerine atladı

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Üniversite sözcüsü Benjamin Johnson, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve Sigma Alpha Epsilon topluluğunun geçici olarak uzaklaştırıldığını açıkladı. Konunun üniversite yönetimiyle birlikte Columbus polisine de iletildiğini belirten Johnson, alevler içinde kalan kişilerin öğrenci olup olmadığına ve sağlık durumlarına ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Johnson, yazılı açıklamasında, "Üniversite, son derece endişe verici bu olaydan haberdardır ve söz konusu kişilere tıbbi müdahale yapılmaktadır" ifadelerini kullandı. Ayrıca öğrencilerin ve öğrenci kuruluşlarının güvenli ve sağlıklı bir ortamın korunması konusunda üniversitenin değerlerine uygun davranması gerektiğini vurguladı.

ABDde üniversitede dehşete düşüren görüntüler! Cayır cayır yanarken başka birinin üzerine atladı

POLİS DE SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENMİŞ

Columbus Polisinden Çavuş Joe Albert, olay sırasında polise herhangi bir ihbar ulaşmadığını belirterek, pazar akşamı bir kişinin görüntülerin internette yayıldığını bildirmesi üzerine durumdan haberdar olduklarını söyledi.

Sigma Alpha Epsilon Üst Yöneticisi Steve Mitchell ise kuruluşun kurallarına aykırı davranışlara izin verilmeyeceğini belirterek sorumlular hakkında soruşturma sonucuna göre gerekli adımların atılacağını açıkladı. Mitchell, "Bu konuyu ciddiye alıyoruz. Olayın koşullarını araştırırken üniversite yetkilileri ve yerel kolluk kuvvetleriyle yakın iş birliği içinde çalışıyoruz" dedi.

60 binden fazla öğrencinin eğitim gördüğü Ohio State Üniversitesinde olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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