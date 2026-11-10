Peru'da belediye başkanlığı seçimlerinde iki aday da 671'er oy alınca kazananı belirlemek için yazı tura atıldı. Oyların eşit çıkması üzerine seçim mevzuatı gereği yapılan kura sonucunda adaylardan biri belediye başkanlığını kazanırken, o anlar sosyal medyada gündem oldu.

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Güney Amerika ülkesi Peru'da gerçekleştirilen belediye başkanlığı seçimleri, alışılmışın dışında bir sonuçla gündeme geldi. Conima kasabasında yarışan iki adayın da sandıktan 671'er oy çıkarması üzerine seçimde kazanan belirlenemedi. Eşitliği bozmak için seçim yetkilileri bu kez sandık sonuçları yerine madeni paraya başvurdu.

YAZI TURAYA BAŞVURDULAR

Oyların tamamının sayılmasının ardından Somos Peru partisinin adayı Quispe Capajaña ile País Para Todos partisinin adayı Salomino Mamani Quispe'nin aynı sayıda oy aldığı kesinleşti. İki adayın da 671 oyda kalması üzerine Peru'nun seçim mevzuatında yer alan kura yöntemi uygulandı.

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Ülkedeki düzenlemeye göre seçimlerde adayların eşit oy alması durumunda kazanan, madeni parayla yapılan yazı tura sonucunda belirleniyor. Conima'da da seçim yetkilileri iki aday arasındaki eşitliği bozmak için bu yönteme başvurdu. Böylece belediye başkanlığı yarışının galibi, atılan madeni paranın sonucuyla belli oldu.

Seçim sonrası şaşkına çeviren anlar! Oylar eşit çıkınca bakın ne yaptılar

"SEÇİMDEN BİR AY ÖNCE DE KAZANACAĞIM BELLİYDİ"

Seçim sürecini değerlendiren Quispe Capajaña, RPP'ye yaptığı açıklamada kura çekimine kazanacağına inanarak geldiğini söyledi. İlk kez aday olduğunu belirten Quispe, seçimden yaklaşık bir ay önce de güçlü bir destek gördüğünü ifade etti. Capajaña, "Bu sabah buraya kazanacağıma dair tam bir inançla geldim. Çünkü seçimden bir ay önce de kazanacağım belliydi. Güçlü bir destek gördüğümü biliyordum. İlk kez aday olarak yarışıyorum" şeklinde konuştu.

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