Endonezya'da küçük çocukların metrelerce uzunluktaki dev bir pitonun üzerinde oyun oynadığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Çocuklar, yılanın gövdesini kaydırak gibi kullanarak üzerinden kayarken, çevredeki yetişkinlerin oyuna kayıtsız kalması tepki çekti.

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Endonezya'da küçük çocukların dev bir pitonla tehlikeli şekilde oynadığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Çocuklardan biri ölümcül tehlikeye rağmen yılanın gövdesine oturarak aşağı doğru kayarken, diğerleri de dev pitonun üzerine çıkarak oyun oynadı.

YILANI KAYDIRAK YAPIP ÜZERİNDEN KAYDILAR

Görüntülerde çocukların, büyük bir ağlı pitonun üzerinde rahatça hareket ettiği ve hayvanı adeta oyun parkındaki kaydırak gibi kullandığı görüldü. Videonun sonunda ise bir yetişkinin yılanı olduğu yerden kaldırdığı, çocukların da oyuna son verdiği kameralara yansıdı.

Sosyal medya bu oyunu konuşuyor! Pitonu kaydırak yapıp üzerinden kaydılar

DEV PİTONLA OYUN İLK DEĞİL!

Endonezya'da daha önce de çocukların dev pitonlarla oynadığı benzer görüntüler gündeme gelmişti. Mayıs 2018'de uluslararası basına yansıyan bir videoda iki küçük kız çocuğunun büyük bir pitonun üzerine oturduğu ve yılan hareket ettikçe onunla birlikte ilerlediği görülmüştü.

Aynı yıl eylül ayında Doğu Cava'da kaydedildiği belirtilen başka bir görüntüde ise küçük bir çocuğun pitonun üzerine çıkarak gövdesi arasında oynadığı ve hayvanın başına dokunduğu anlar dikkat çekmişti.

Sosyal medya bu oyunu konuşuyor! Pitonu kaydırak yapıp üzerinden kaydılar

ZEHİRSİZ OLMASINA RAĞMEN ÖLÜMCÜL OLABİLİR

Zehirsiz olmalarına rağmen pitonlar, avlarını güçlü kaslarıyla sararak etkisiz hale getirebiliyor. Dünyanın en uzun yılanları arasında bulunan ağlı pitonların bazıları 6 metrenin üzerine çıkabiliyor. Sakin görünmeleri ise tehlikesiz oldukları anlamına gelmiyor. Büyük pitonlar ısırarak veya güçlü gövdeleriyle sarılarak ciddi yaralanmalara neden olabiliyor.

Son görüntülerin hangi tarihte çekildiği henüz doğrulanamadı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler izleyenleri şaşkına çevirirken, çok sayıda kullanıcıdan da yorum yağdı.

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