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Maçı izleyenler gözlerine inanamadı! Boksör tanınmaz hale geldi, hakeme tepki yağıyor

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Maçı izleyenler gözlerine inanamadı! Boksör tanınmaz hale geldi, hakeme tepki yağıyor
Başlık ResmiMaçı izleyenler gözlerine inanamadı! Boksör tanınmaz hale geldi, hakeme tepki yağıyor

Manchester'da düzenlenen Britanya tüy sıklet şampiyonluğu maçında Zak Miller'ın yüzünde ve kafasında oluşan büyük şişlikler izleyenleri şaşkına çevirdi. Rakibiyle kafa kafaya çarpışarak yaralanan 29 yaşındaki boksörün maçı 10. rauntta durdurulurken, müdahalenin neden daha erken yapılmadığı sosyal medyada tartışmalara konu oldu.

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Manchester'daki AO Arena'da 7 Kasım gecesi gerçekleştirilen organizasyonda Zak Miller ile Gully Powar, Britanya tüy sıklet unvanı için karşı karşıya geldi. İzleyicilerin soluksuz izlediği mücadele, Miller'ın aldığı yaralar nedeniyle kısa sürede tartışmaların odağına yerleşti.

Maçı izleyenler gözlerine inanamadı! Boksör tanınmaz hale geldi, hakeme tepki yağıyor
Başlık ResmiMaçı izleyenler gözlerine inanamadı! Boksör tanınmaz hale geldi, hakeme tepki yağıyor

9. RAUNTTA KONTROL EDİLDİ

Karşılaşmanın yedinci raundunda iki sporcu kazara kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın ardından Miller'ın sol kaşının üzerinde büyük bir şişlik oluşurken sağ gözünün üstünde de kesik meydana geldi. Dokuzuncu rauntta alnının diğer tarafında ikinci bir şişlik belirdi. Acı çekmesine rağmen maça devam etmek isteyen Miller, doktor tarafından muayene edildi ve ilk kontrolden sonra ringe dönmesine izin verildi.

Ancak 10. rauntta yeniden yapılan kontrolde doktor, Miller'ın sağlık durumunu göz önünde bulundurarak karşılaşmanın sona erdirilmesini istedi. Hakem Mark Lyson da bu tavsiye üzerine mücadeleyi durdurdu. Şişliklerin yumruklardan değil, kazara yaşanan kafa çarpışmasından kaynaklanması nedeniyle maçın sonucu hakemlerin puanlarına göre belirlendi.

Maçı izleyenler gözlerine inanamadı! Boksör tanınmaz hale geldi, hakeme tepki yağıyor
Başlık ResmiMaçı izleyenler gözlerine inanamadı! Boksör tanınmaz hale geldi, hakeme tepki yağıyor

“ŞİMDİYE KADAR GÖRDÜĞÜM EN KÖTÜ YARALANMA”

DAZN sunucusu Ade Oladipo, Miller'ın yaralanmalarını, "Boksta birçok hematom gördüm ama bu, şimdiye kadar gördüğüm en kötülerinden biri" sözleriyle değerlendirdi. Eski dünya şampiyonu Carl Frampton da şişliklerin boyutuna dikkat çekerek, "Şimdiye kadar gördüğüm en kötüsü bu" dedi.

Hakemlerin 96-95, 97-95 ve 96-94'lük puanlarıyla Gully Powar, oy birliğiyle galip ilan edilerek Britanya tüy sıklet şampiyonluğunu kazandı.

Maçı izleyenler gözlerine inanamadı! Boksör tanınmaz hale geldi, hakeme tepki yağıyor
Başlık ResmiMaçı izleyenler gözlerine inanamadı! Boksör tanınmaz hale geldi, hakeme tepki yağıyor

İZLEYİCİLERDEN TEPKİ YAĞDI

Öte yandan Miller'ın kafasındaki şişliğe rağmen maçın daha erken durdurulmaması sosyal medyada tepki çekti. Bir kullanıcı, "Doktorun ilk muayenede maçı durdurması gerekirdi, bu yaralanmalar korkunç görünüyor" yorumunu yaparken, başka bir bokssever de Miller'ın köşesinin mücadeleyi zamanında bitirmemesini eleştirdi.

Boksörün sağlık durumuna ilişkin bir açıklama gelmezken ringlere dönüş tarihi ise merakla bekleniyor.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: HABER MERKEZİ
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