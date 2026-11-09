Kas geliştirmek amacıyla sosyal medyada paylaşılan tavsiyeleri uygulayan bir genç, protein tüketimini aşırı artırması üzerine şiddetli karın ağrısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Günde 10-15 yumurta tükettiği belirlenen gencin bağırsaklarında sindirilmemiş yiyeceklerden oluşan sert bir kitle tespit edildi. Bağırsak tıkanıklığı yaşadığı belirlenen genç acil ameliyata alınırken, uzmanlar kontrolsüz protein alımının sağlık üzerinde ciddi riskler oluşturduğuna dikkat çekti.

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Kas kütlesini kısa sürede artırmak isteyen 22 yaşındaki bir genç, uyguladığı beslenme programı nedeniyle ölümden döndü. Dünya Gastrointestinal Cerrahi Dergisi'nde yayımlanan rapora göre, uzun süre boyunca her gün 10 ila 15 yumurta tüketen genç, şiddetli karın ağrısı ve kusma şikayetleri üzerine hastaneye başvurdu.

Kas yapmak isterken ölümden döndü! Bağırsaklarından çıkan doktorları bile şaşırttı: Günde 15 tane yiyormuş "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

SİNDİRİLMEMİŞ BESİNLER KİTLEYE DÖNÜŞTÜ

Doktorlar ilk değerlendirmede bağırsak tıkanıklığının yapışıklık veya bağırsak iltihabından kaynaklanabileceğini düşündü. Ancak yapılan detaylı tetkikler, farklı bir tabloyu ortaya çıkardı. Mide ile ince bağırsağın birleştiği bölgede, sindirilmemiş yiyeceklerden oluşan büyük ve sert bir kitle tespit edildi. Bezoar olarak adlandırılan bu kitle, sindirim sistemindeki geçişi tamamen engellerken çevredeki dokularda kan dolaşımının bozulmasına da neden oldu.

Hastanın durumunun kritik olması üzerine doktorlar acil ameliyat kararı aldı. Sindirim sistemindeki kitle cerrahi müdahaleyle çıkarılarak bağırsak dokusunun zarar görmesi engellenmeye çalışıldı.

Kas yapmak isterken ölümden döndü! Bağırsaklarından çıkan doktorları bile şaşırttı: Günde 15 tane yiyormuş "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

GÜNDE 10 İLA 15 YUMURTA TÜKETMİŞ

Operasyonun ardından hastanın beslenme alışkanlıklarını inceleyen doktorlar, sorunun nedenini de belirledi. Kas geliştirmek amacıyla sosyal medyada paylaşılan tavsiyeleri uygulayan genç, uzun süre boyunca günde 10-15 yumurta tüketmişti. Yumurtaları çoğunlukla az pişmiş veya haşlanmış şekilde yiyordu.

Uzmanlar, özellikle yüksek miktarda yumurta tüketiminin ve yetersiz beslenme alışkanlıklarının sindirim sistemi açısından ciddi riskler oluşturabileceğine dikkat çekti.

Yumurta sarısındaki protein ve yağın aşırı miktarda alınması, yeterli lif ve su tüketilmemesiyle birleştiğinde sindirimi zorlaştırabiliyor. Bazı durumlarda sindirilmemiş besinler bir araya gelerek bağırsaklarda sert kitleler oluşturabiliyor.

Kas yapmak isterken ölümden döndü! Bağırsaklarından çıkan doktorları bile şaşırttı: Günde 15 tane yiyormuş "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Doktorlar, kas geliştirmek veya kilo vermek isteyenlerin tek bir besine ağırlık vermek yerine dengeli bir beslenme programı uygulaması gerektiğini vurguladı. Yiyeceklerin yeterince pişirilmesi, iyi çiğnenmesi ve gün boyunca yeterli su tüketilmesi de öneriler arasında yer aldı.

Beslenme uzmanı Trinh Thi Thuy ise yumurtanın kaliteli bir protein kaynağı olduğunu ancak faydalarından yararlanmak için tüketim miktarına ve hazırlanma şekline dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Sağlık sorunu bulunan kişilerin ise beslenme düzenlerini doktor veya diyetisyen önerisiyle oluşturması gerektiğini ifade etti.

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