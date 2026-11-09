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Facebook'tan bulduğu 'uzmana' dolgu yaptırdı, hayatı karardı! Şimdi su bile içemiyor

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Facebook'tan bulduğu 'uzmana' dolgu yaptırdı, hayatı karardı! Şimdi su bile içemiyor
Başlık ResmiFacebooktan bulduğu uzmana dolgu yaptırdı, hayatı karardı! Şimdi su bile içemiyor "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Galler'de yaşayan 59 yaşındaki Helena Collard, Facebook'ta bulduğu bir ‘uzmana’ yüz dolgusu yaptırdıktan sonra ölümden döndü. İşlemin ardından yüzünde şiddetli şişlik ve ağrı oluşan kadın, enfeksiyon nedeniyle acil ameliyata alındı. Yüzünde kalıcı hasar oluşan kadın, evden çıkamaz hale gelirken, olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında sözde uzman gözaltına alındı.

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Zeynep Erdivanlı
ZEYNEP ERDİVANLI

Galler'in Cardiff kentinde yaşayan 59 yaşındaki Helena Collard, kilo verdikten sonra yüzündeki kırışıklıklardan rahatsız olmaya başladı. Daha genç bir görünüme kavuşmak isteyen kadın, Facebook'ta karşısına çıkan bir uzmana dolgu yaptırmaya karar verdi. Newport'ta yaşayan sözde doktoru sosyal medyada bulan Collard, henüz ertesi gün randevu alarak yüzüne dolgu enjekte ettirdi. Ancak ev ortamında gerçekleştirilen işlem, kadının hayatını altüst etti.

Facebooktan bulduğu uzmana dolgu yaptırdı, hayatı karardı! Şimdi su bile içemiyor
Başlık ResmiFacebooktan bulduğu uzmana dolgu yaptırdı, hayatı karardı! Şimdi su bile içemiyor

BİRKAÇ GÜN SONRA AĞRILARI BAŞLADI

Daha önce hiçbir estetik işlem yaptırmayan Collard, uygulama sırasında önemli eksiklikleri fark edemedi. İşlem öncesinde herhangi bir evrak düzenlenmediğini ve kendisine muhtemel riskler ya da işlem sonrası bakım hakkında bilgi verilmediğini belirten kadın, birkaç gün sonra yüzünde şişlik ve şiddetli ağrı hissetmeye başladı.

DOLGULARI ERİTEREK ÇIKARAMADILAR

Ağrıları giderek artan Collard, su bile içemez hale geldi. Durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılan kadının yüzünde hayati tehlike oluşturabilecek bir enfeksiyon bulunduğu söylendi. Doktorlar, enfeksiyonun yayıldığı dolgu maddesini eriterek çıkarmanın mümkün olmadığını belirledi. Bunun üzerine enjekte edilen her bölgeye cerrahi kesi atılması gerekti. Müdahalenin ardından Collard'ın yüzünde kalıcı izler oluştu.

Yaşadıklarını This Morning televizyon programında anlatan Collard, işlem öncesinde herhangi bir belge imzalamadığını ve yeterli bilgilendirme yapılmadığını söyledi. Kadın, "Herhangi bir evrak işi yoktu, ama daha önce hiç böyle bir şey yaptırmamıştım, bu yüzden yapılması gereken görüşmeler olduğunu fark etmedim. Kendimi aptal hissediyorum, bu yaşımda daha akıllı davranmalıydım" dedi.

Facebooktan bulduğu uzmana dolgu yaptırdı, hayatı karardı! Şimdi su bile içemiyor
Başlık ResmiFacebooktan bulduğu uzmana dolgu yaptırdı, hayatı karardı! Şimdi su bile içemiyor

ŞİMDİ EVDEN ÇIKAMIYOR

Yaşadığı şişlik ve ağrı nedeniyle evden çıkamadığını anlatan Collard, kızına yaşadığı çaresizliği şu sözlerle aktardığını belirtti:

"İnsanlar dolgu yaptırdıktan sonra dışarı çıkıyorlar, ben nasıl dışarı çıkabilirim ki? Evden bile çıkamıyordum. Ağrı ve şişlik daha da kötüleşti, yemek yemekte ve içmekte zorlanıyordum."

Geçirdiği acil ameliyatın ayrıntılarını da paylaşan Collard, "Sonunda acil ameliyat oldum. Dolguyu eritmek yerine enjekte edilen her bölgeyi kestiler çünkü her yer doluydu, enfeksiyon vardı" ifadelerini kullandı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Gwent Polisi, olayla bağlantılı olarak 45 yaşındaki bir erkeğin saldırı şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı. Şüphelinin polis kefaletiyle serbest bırakıldığı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

UZMANINDAN 'BİLGİ SAHİBİ OLUNMALI' UYARISI

Olay, estetik işlemlerin denetimsiz kişiler tarafından yapılmasının yol açabileceği tehlikeleri yeniden gündeme getirdi. Cilt sağlığı uzmanı Dr. Amiee Vyas, dolgu gibi uygulamaların yalnızca güzellik işlemi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu işlemler güzelliği artırsa da, bunlar güzellik tedavisi değil, tıbbi tedavilerdir, iğneler batırılıyor. Anatomi ve hijyen konusunda bilgi sahibi olmanız gerekiyor" uyarısında bulundu.

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