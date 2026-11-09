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Mısır'daki tren kazasında bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 7'ye yükseldi, 100'den fazla yaralı var

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Mısır'daki tren kazasında bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 7'ye yükseldi, 100'den fazla yaralı var
Başlık ResmiMısırdaki tren kazasında bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 7ye yükseldi, 100den fazla yaralı var

Mısır'ın Giza vilayetindeki Ayat kentinde geçtiğimiz gün meydana gelen tren kazasında bilanço ağırlaşıyor. Yetkililerin aktardığına göre kazada can kaybı 7’ye yükselirken, 112 kişi yaralandı.

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Mısır Sağlık ve Nüfus Bakanlığından yapılan açıklamada, dün Kahire-Asvan demir yolu hattında meydana gelen kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği, 112 kişinin yaralandığı belirtildi.

Mısırdaki tren kazasında bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 7ye yükseldi, 100den fazla yaralı var
Başlık ResmiMısırdaki tren kazasında bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 7ye yükseldi, 100den fazla yaralı var

72 AMBULANS GÖREVLENDİRİLDİ

Kazanın ardından ölü ve yaralıların hastanelere nakli için 72 ambulansın görevlendirildiği aktarılan açıklamada, yaralılardan 72'sinin Vasta Hastanesi'ne, 33'ünün Ayat Hastanesi'ne, diğerlerinin ise Atyaf Hastanesi'ne kaldırıldığı kaydedildi.Açıklamada, hastanelerdeki tedavileri tamamlanan 45 yaralının taburcu edildiği belirtildi.

Mısırdaki tren kazasında bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 7ye yükseldi, 100den fazla yaralı var
Başlık ResmiMısırdaki tren kazasında bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 7ye yükseldi, 100den fazla yaralı var

Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar'ın yaralılara sunulan sağlık hizmetlerini yakından takip ettiği ve Giza ile Beni Süveyf vilayetlerindeki sağlık kuruluşlarında hazırlık seviyesinin yükseltilmesi talimatı verdiği bildirildi.

ARKA VAGONUNA ÇARMIŞTI

Öte yandan Mısır Ulusal Demir Yollarından yapılan açıklamada, Giza'dan Feyyum kentine giden 134 numaralı trenin, Kahire'den Asvan'a giden 2010 numaralı yolcu treninin arka vagonuna çarptığı belirtildi.

Mısırdaki tren kazasında bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 7ye yükseldi, 100den fazla yaralı var
Başlık ResmiMısırdaki tren kazasında bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 7ye yükseldi, 100den fazla yaralı var

Yerel basındaki haberlerde ise olay yerine sevk edilen vinçler ve ağır iş makineleriyle bakım ve mühendislik ekiplerinin, raydan çıkan vagonları kaldırarak yeniden raylara yerleştirmek için çalışma başlattığı ifade edildi.

Kaza nedeniyle Kahire-Asvan demir yolu hattında tren seferleri her iki yönde geçici olarak durduruldu.

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Mısır'da tren faciası! Raydan çıkan vagona arkadan çarptı, 64 yaralı var
Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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