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Mısır'da tren faciası! Raydan çıkan vagona arkadan çarptı, 64 yaralı var

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Mısır'da tren faciası! Raydan çıkan vagona arkadan çarptı, 64 yaralı var
Başlık ResmiMısırda tren faciası! Raydan çıkan vagona arkadan çarptı, 64 yaralı var

Mısır'da Kahire-Asvan demir yolu hattında iki trenin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 64 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye 52 ambulans sevk edilirken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Korkunç kaza, Mısır'ın Giza vilayetindeki Ayat kentinde meydana geldi. Mısır Sağlık ve Nüfus Bakanlığından yapılan açıklamada, Kahire-Asvan demir yolu hattında meydana gelen kazada yaralanan 64 kişiden 54'ünün Vasta Hastanesi'ne, 10'unun ise Ayat Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada, kazanın ardından 52 ambulansın yaralıların tahliyesi ve hastanelere nakli için görevlendirildiği belirtildi.

Mısırda tren faciası! Raydan çıkan vagona arkadan çarptı, 64 yaralı var
Başlık ResmiMısırda tren faciası! Raydan çıkan vagona arkadan çarptı, 64 yaralı var

SAĞLIK KURULUŞLARINA TALİMAT VERİLDİ

Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar'ın, yaralılara sunulan sağlık hizmetlerini yakından takip ettiği, Giza ve Beni Süveyf vilayetlerindeki sağlık kuruluşlarında hazırlık seviyesinin yükseltilmesi talimatı verdiği aktarıldı.

Mısırda tren faciası! Raydan çıkan vagona arkadan çarptı, 64 yaralı var
Başlık ResmiMısırda tren faciası! Raydan çıkan vagona arkadan çarptı, 64 yaralı var

BAZI VAGONLAR RAYDAN ÇIKTI

Mısır basınında yer alan haberlere göre, Kahire'den Asvan'a giden 2010 numaralı klimalı yolcu treninin bazı vagonları, Giza vilayetine bağlı Ayat kentinde Rayka ve Kefr Ammar bölgeleri arasında raydan çıktı. Feyyum'dan gelen 134 numaralı trenin raydan çıkan vagonlara arkadan çarpması üzerine kaza meydana geldi.

Olay yerine sevk edilen vinçler ve ağır iş makineleriyle bakım ve mühendislik ekiplerinin raydan çıkan vagonları kaldırarak yeniden raylara yerleştirmek için çalışma başlattığı bildirildi.

Kaza nedeniyle Kahire-Asvan demir yolu hattında tren seferleri her iki yönde geçici olarak durduruldu.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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