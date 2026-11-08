Hatay'da beton katkı kimyasalları üretilen iş yerinden yaklaşık 1 milyon TL değerinde malzeme çalan 18 şüpheli yakalandı. Elektrik kablolarını sökmek için duvarları ve tesisatı parçalayan hırsızlar nedeniyle iş yerine gitmek istemeyen 75 yaşındaki iş yeri sahibi, çalınan malzemelerine kavuşunca rahat nefes aldı.

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Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşanan hırsızlık olayı, iş yeri sahibine zor günler yaşattı. Oğlu ile birlikte beton katkı kimyasal ürünleri üreten 75 yaşındaki Yusuf Karadeniz, personelinin telefonla iş yerine hırsız girdiğini haber vermesi üzerine bölgeye gitti.

İş yerini talan edip 1 milyon TL’lik vurgun yapmışlardı: 75 yaşındaki esnafı sevindiren gelişme

İş yerinde yaptığı kontrolde elektrikli ekipmanlarının, kaynak makinesinin ve fabrikanın elektrik tesisatına ait kablolarla birlikte yaklaşık 1 milyon TL değerindeki malzemenin çalındığını gördü. Tavandaki kabloların da sökülerek iş yerinin dağıtıldığını fark eden Karadeniz, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İş yerini talan edip 1 milyon TL’lik vurgun yapmışlardı: 75 yaşındaki esnafı sevindiren gelişme

18 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, yaptıkları incelemeler sonucunda kentte çeşitli hırsızlık olayına karışan ve Karadeniz'in de işyerini soydukları tespit edilen 18 şüpheliyi yakaladı. Çalınan malzemeler ele geçirilerek tek tek sayıldıktan sonra Yusuf Karadeniz'e teslim edildi. Polis ekiplerinin çalışmasıyla malzemelerine kavuşan Karadeniz, yeniden iş yerine gitmeye başladı.

İş yerini talan edip 1 milyon TL’lik vurgun yapmışlardı: 75 yaşındaki esnafı sevindiren gelişme

PERSONELİ FARK ETTİ

Hırsızların iş yerindeki malzemeleri çalmasıyla iş yerine gitmek dahi istemeyen Yusuf Karadeniz, malzemelerin bulunmasında emeği geçen polis ekiplerine teşekkür ederek, "Beton katkı sektöründe oğlumla birlikte çalışıyorum. Bu sabah kalktığımda personelim aradı. 'Amca, iş yerine hırsız girmiş, gelir misin' dedi.

İş yerindeki durumu hemen polise bildirdiğini söyleyen Karadeniz, "Aradan 10 dakika geçmeden polis ekipleri arayarak böyle bir olayın yaşandığını ve şüphelileri yakaladıklarını söylediler. Bunun üzerine karakola gittim." dedi.

İş yerini talan edip 1 milyon TL’lik vurgun yapmışlardı: 75 yaşındaki esnafı sevindiren gelişme

"İŞ YERİNİN O HALİNİ GÖRMEK İSTEMEDİĞİM İÇİN GELMEK BİLE İSTEMİYORDUM"

İş yerinden elektrikli ekipmanlar, kaynak makinesi ve fabrikanın elektrik tesisatına ait kabloların çalındığını belirten Karadeniz, "Çeşitli ebatlarda toplam 700-800 metre kablom vardı. Kabloları sökerken tavandaki tesisatı da tamamen dağıtmışlardı. İş yerinin o halini görmek istemediğim için buraya gelmek bile istemiyordum. Allah emniyet mensuplarından razı olsun. İki gün boyunca üç polis memuru ve bir komiser benim olayımı takip etti, ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Sonunda ele geçirdikleri malzemelerin tamamını tek tek sayarak bana teslim ettiler. Buradan Hatay İl Emniyet Müdürümüze ve tüm emniyet mensuplarına binlerce kez teşekkür ediyorum. İş yerimdeki malzemelere yeniden kavuştuğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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