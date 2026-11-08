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Yaşam

Motosikletli havai fişek şovunun bedeli ağır oldu! Rekor ceza kesildi

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Hatay'da motosikletiyle seyir halindeyken havai fişek atan ve akrobatik hareketler yaparak trafik güvenliğini hiçe sayan sürücüye 271 bin TL ceza kesildi. Ekipleri harekete geçiren görüntüler hakkında adli işlem başlatıldı.

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Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, sosyal medya platformlarına görüntü çekmek uğruna trafik kurallarını hiçe sayan sürücülere yönelik sanal devriyeler sürüyor.

Motosikletli havai fişek şovunun bedeli ağır oldu! Rekor ceza kesildi
Başlık ResmiMotosikletli havai fişek şovunun bedeli ağır oldu! Rekor ceza kesildi

MOTOSİKLET ÜZERİNDEN HAVAİ FİŞEK PATLATTI

Polis ekiplerinin sanal devriyesi esnasında; trafikte seyir halindeyken plakasız motosiklet üzerinden havai fişek patlatıldığı ve akrobatik hareketler yapıldığı görülen görüntüler üzerine inceleme başlatıldı.

Motosikletli havai fişek şovunun bedeli ağır oldu! Rekor ceza kesildi
Başlık ResmiMotosikletli havai fişek şovunun bedeli ağır oldu! Rekor ceza kesildi

TRAFİKTEKİ ŞOVUN BEDELİ AĞIR OLDU

Yapılan incelemeler neticesinde, görüntülerdeki şahsın M.Y.A. olduğu tespit edildi. Şahsa, ilgili trafik mevzuatı kapsamında toplam 271 bin TL idari para cezası uygulandı, ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan TCK. 179. maddesi kapsamında adli işlem başlatıldı.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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