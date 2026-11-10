Alexander Sörloth için ara transferde teklif yapılacak

Juventus'un, geçtiğimiz transfer döneminde adı sıkça Fenerbahçe ile anılan Atletico Madrid'in Norveçli golcüsü Alexander Sörloth için teklif yapacağı öne sürüldü.

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İtalyan devi Juventus'un, 30 yaşındaki santrforu kadrosuna katmak için devre arasında harekete geçmeye hazırlandığı öne sürüldü.

ARA TRANSFERDE TEKLİF HAZIRLIĞI

İtalyan basınından Calcio Mercato'nun haberine göre; Alexander Sörloth'u daha önce de transfer etmek isteyen Juventus, ara transfer döneminde Atletico Madrid'in kapısını çalacak.

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Haberde, Norveçli yıldızın Atletico Madrid'de oynamaktan memnun olduğu ancak forma şansı bulmakta zorlandığı belirtildi. Düzenli olarak ilk 11'de görev almak isteyen Sörloth'un, yeterli süre alamaması nedeniyle takımdan ayrılma seçeneğine sıcak bakabileceği aktarıldı.

Alexander Sörloth

BONSERVİS BEKLENTİSİ DÜŞEBİLİR

Atletico Madrid yönetiminin geçtiğimiz yaz transfer döneminde Sörloth için 30 milyon avronun üzerinde bonservis bedeli talep ettiği ancak oyuncunun bu sezon sınırlı süre alması ve sözleşmesinin sona yaklaşması nedeniyle İspanyol ekibinin devre arasında daha düşük bir bonservis bedeline razı olabileceği iddia edildi.

Alexander Sörloth (Atletico Madrid - Barcelona maçından)

BU SEZON GOLLE TANIŞAMADI

2026-2027 sezonunda Atletico Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 6 maçta 155 dakika süre alan Alexander Sörloth, henüz skor katkısı yapamadı.

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