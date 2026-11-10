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Önce namaz sonra salep: Arda Turan ve Emre Belözoğlu, tarihi maç öncesi Eyüp Sultan'da buluştu

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Önce namaz sonra salep: Arda Turan ve Emre Belözoğlu, tarihi maç öncesi Eyüp Sultan'da buluştu
Başlık ResmiÖnce namaz sonra salep: Arda Turan ve Emre Belözoğlu, tarihi maç öncesi Eyüp Sultan'da buluştu

Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 25 Kasım Çarşamba günü kozlarını paylaşacak. Avrupa sahnesinde 2 Türk hocayı karşı karşıya getirecek tarihi maç öncesi Emre Belözoğlu ve Arda Turan, Eyüp Sultan Camii'nde sabah namazı kıldıktan sonra salep içti. O anlar esnafın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'nci haftasında 25 Kasım Çarşamba günü Londra'daki Stamford Bridge'de oynanacak karşılaşma öncesi Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, bugün Eyüp Sultan Camii'nde sabah namazı kıldı.

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Turan ve Belözoğlu, namaz sonrası birlikte salep içti. İki hocanın salep aldığı kadın girişimci Gülistan Çetinkaya, sosyal medyaya yansıyan kare ile gündem olan o anları anlattı.

Emre Belözoğlu ve Arda Turan'ın, Gülistan Çetinkaya'nın tezgahından salep aldığı anlara dair görüntü sosyal medyada beğeni topladı.
Başlık ResmiEmre Belözoğlu ve Arda Turan'ın, Gülistan Çetinkaya'nın tezgahından salep aldığı anlara dair görüntü sosyal medyada beğeni topladı.

Esnef Gülistan Çetinkaya, "Onları gördüğümde şaşırmadım. Aramızda güzel bir muhabbet var, kardeşlerimizle beraber. Sabah namaz kılmaya geliyorlar, onları uzun zamandır beri tanıyorum. 31 yıldan beri burada esnaflık yapıyorum. Tezgahımız 24 saat açık, herkese hizmet veriyoruz. Ben şaşırmadım, çok güzel bir duygu. Gençler sabah namazına geldiler, saleplerini içtiler, gittiler. Allah kabul etsin. Ben sabah saat 05.00'te geliyorum, 08.00'de oğlum geliyor" dedi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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