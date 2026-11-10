Önce namaz sonra salep: Arda Turan ve Emre Belözoğlu, tarihi maç öncesi Eyüp Sultan'da buluştu
Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 25 Kasım Çarşamba günü kozlarını paylaşacak. Avrupa sahnesinde 2 Türk hocayı karşı karşıya getirecek tarihi maç öncesi Emre Belözoğlu ve Arda Turan, Eyüp Sultan Camii'nde sabah namazı kıldıktan sonra salep içti. O anlar esnafın cep telefonu kamerasına yansıdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'nci haftasında 25 Kasım Çarşamba günü Londra'daki Stamford Bridge'de oynanacak karşılaşma öncesi Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, bugün Eyüp Sultan Camii'nde sabah namazı kıldı.
"ŞAŞIRMADIM, ONLARI UZUN ZAMANDIR TANIYORUM"
Turan ve Belözoğlu, namaz sonrası birlikte salep içti. İki hocanın salep aldığı kadın girişimci Gülistan Çetinkaya, sosyal medyaya yansıyan kare ile gündem olan o anları anlattı.
Esnef Gülistan Çetinkaya, "Onları gördüğümde şaşırmadım. Aramızda güzel bir muhabbet var, kardeşlerimizle beraber. Sabah namaz kılmaya geliyorlar, onları uzun zamandır beri tanıyorum. 31 yıldan beri burada esnaflık yapıyorum. Tezgahımız 24 saat açık, herkese hizmet veriyoruz. Ben şaşırmadım, çok güzel bir duygu. Gençler sabah namazına geldiler, saleplerini içtiler, gittiler. Allah kabul etsin. Ben sabah saat 05.00'te geliyorum, 08.00'de oğlum geliyor" dedi.