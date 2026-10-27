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Ukrayna'da savaş gazisine anlamlı jest: Arda Turan sarıldı, tüm tribünler alkışladı

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Ukrayna'da savaş gazisine anlamlı jest: Arda Turan sarıldı, tüm tribünler alkışladı
Başlık ResmiUkrayna'da savaş gazisine anlamlı jest: Arda Turan sarıldı, tüm tribünler alkışladı

Ukrayna'da Şubat 2014'te başlayan ve günümüzde devam Rusya savaşı sırasında kolunu kaybeden bir asker, Shakhtar Donetsk ile Zorya Luhansk arasında oynanan maçta onurlandırıldı. Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, karşılaşmanın sembolik başlama vuruşunu yapan askere sarıldı ve forma hediye etti.

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Shakhtar Donetsk ile Zorya Luhansk arasında oynanan Ukrayna Premier Ligi 10'uncu hafta mücadelesi öncesinde duygu yüklü anlar yaşandı.

Ukrayna askeri Stanislav Protsenko
Başlık ResmiUkrayna askeri Stanislav Protsenko

BAŞLAMA VURUŞU PROTSENKO'DAN

Rusya savaşında Bahmut'taki çatışmalarda havan topu saldırısı sonucu ağır yaralanan ve kolunu kaybeden Ukraynalı asker Stanislav Protsenko, kendisini onurlandırmak amacıyla sahaya davet edildi. Maç öncesinde futbolcularla bir araya gelen asker, karşılaşmanın sembolik başlama vuruşunu yaptı.

Protsenko'nun sembolik başlama vuruşunu yaptığı an
Başlık ResmiProtsenko'nun sembolik başlama vuruşunu yaptığı an

ARDA TURAN'DAN DESTEK

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan da Ukraynalı askere anlamlı bir destek verdi. Genç telnik adam, sahada boynuna sarıldığı askere forma hediye etti.

Arda Turan ile Ukraynalı asker, sahada basın mensuplarına poz verdi.
Başlık ResmiArda Turan ile Ukraynalı asker, sahada basın mensuplarına poz verdi.

Mart 2025'ten bu yana Shakhtar Stalevi adı verilen ampute futbol takımında forma giyen Stanislav Protsenko'nun sahadaki görüntüleriyle sosyal medyada gündem olan Lviv Arena'daki karşılaşma 0-0 sona erdi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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