Ukrayna'da savaş gazisine anlamlı jest: Arda Turan sarıldı, tüm tribünler alkışladı
Ukrayna'da Şubat 2014'te başlayan ve günümüzde devam Rusya savaşı sırasında kolunu kaybeden bir asker, Shakhtar Donetsk ile Zorya Luhansk arasında oynanan maçta onurlandırıldı. Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, karşılaşmanın sembolik başlama vuruşunu yapan askere sarıldı ve forma hediye etti.
Shakhtar Donetsk ile Zorya Luhansk arasında oynanan Ukrayna Premier Ligi 10'uncu hafta mücadelesi öncesinde duygu yüklü anlar yaşandı.
BAŞLAMA VURUŞU PROTSENKO'DAN
Rusya savaşında Bahmut'taki çatışmalarda havan topu saldırısı sonucu ağır yaralanan ve kolunu kaybeden Ukraynalı asker Stanislav Protsenko, kendisini onurlandırmak amacıyla sahaya davet edildi. Maç öncesinde futbolcularla bir araya gelen asker, karşılaşmanın sembolik başlama vuruşunu yaptı.
ARDA TURAN'DAN DESTEK
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan da Ukraynalı askere anlamlı bir destek verdi. Genç telnik adam, sahada boynuna sarıldığı askere forma hediye etti.
Mart 2025'ten bu yana Shakhtar Stalevi adı verilen ampute futbol takımında forma giyen Stanislav Protsenko'nun sahadaki görüntüleriyle sosyal medyada gündem olan Lviv Arena'daki karşılaşma 0-0 sona erdi.