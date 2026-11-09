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Arda Turan'ın derbi sonrası sözleri gündem oldu: Mutsuzum ve konuşacağım

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Arda Turan'ın derbi sonrası sözleri gündem oldu: Mutsuzum ve konuşacağım
Başlık ResmiArda Turan'ın derbi sonrası sözleri gündem oldu: Mutsuzum ve konuşacağım

Shakhtar Donetsk, Vinicius Tobias'ın kırmızı kartı nedeniyle 37 dakika 10 kişi mücadele ettiği derbi maçta Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonu oyuncularına sitem eden teknik direktör Arda Turan, "İçinizdeki alev her şeyden daha önemli" dedi.

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Ukrayna Premier Lig'in 12'inci haftasında Shakhtar Donetsk, Lviv Arena'da Dinamo Kiev ile oynadığı derbide 0-0 berabere kaldı. Vinicius Tobias'ın 53'üncü dakika gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldığı Shakhtar'da teknik direktör Arda Turan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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"İKİ PUAN KAYIP DEĞİL, KAZANILAN BİR PUAN"

Takımının sahaya koyduğu oyundan memnun olduğunu belirten 39 yaşındaki çalıştırıcı, "Maça iyi başladık. Oyunu kontrol ettik ve topa çoğunlukla sahip olduk. Bitiricilik aşamalarında kalite eksikliğimiz vardı. Ancak genel olarak, özellikle ikinci yarının tamamını bir kişi eksik oynamak zorunda kaldığımızı düşünürsek, bu maçı nasıl yönettiğimizden çok memnunum. Takımın soğukkanlılığını koruyup oyununa devam etmesinden ve kırmızı kartın etkilememesinden memnunum. Bunun iki puan kayıp değil, kazanılmış bir puan olduğuna inanıyorum. 30 günde 9 maç kolay değil. Bu süreçte bir noktada yüzde 100 konsantrasyonumuzu kaybetmiş olabilirdik. Katıldığımız 3 turnuvada da oldukça rekabetçi konumdayız ve tüm müsabakalarda olumlu sonuç elde etme şansımız oldukça yüksek. Bu nedenle, en önemli şey, uluslararası aradan sonra yenilenmiş bir enerjiyle geri dönmek ve prensiplerimizden taviz vermeden futbol oynamaya devam etmek" sözlerini sarf etti.

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"MUTSUZUM, KONUŞACAĞIM"

Takımında birçok oyuncunun maçın bitiş düdüğüyle soyunma odasına gitmesini eleştiren Arda Turan, "Oyuncularımın davranışlarından aslında çok memnunum. Maçtan sonra takımın yarısının içeri gidip yarısının dışarıda kalmasından memnun değilim. Zaten milli aralardan nefret ediyorum, hiç sevmiyorum. Anlıyorum, seyirci çok yok. Bazen maçı hissedemiyorsunuz ama bu mücadelenin karşılığı birbirimize sarılmak olmalı. Birbirimize sarılmayı bırakırsak hiçbir şey kazanamayız. Futbolda aile olmak, takım olmak, düelloları kazanmak... İçinizdeki alev her şeyden daha önemli. Çünkü artık dünyada her şey ortada. Herkes bazı çözümleri, taktikleri kullanıyor. Bu farkı hissiyatla, duyguyla yaparsak hiç önemli değil. Avrupa'da benim kadar oyuncu kullanan kaç tane hoca var, merak ediyorum. Oyuncularımın bu davranışından mutsuzum. Onlarla bunu konuşacağım" ifadelerini kullandı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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