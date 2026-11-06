Fenerbahçe'de ikinci Emre Belözoğlu dönemi: 6 Kasım açıklaması, Okan Buruk ve Kuyt cevabı

Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal sonrası teknik direktörlüğe getirilen Emre Belözoğlu için Chobani Stadyumu'nda imza töreni düzenlendi. 2021'de aynı görevi üstlenen 46 yaşındaki çalıştırıcı, 5 yıl sonra efsanesi olduğu camiaya döndü. Hedefini ve oyun planını anlatan Emre Belözoğlu; Okan Buruk, Arda Turan ve Dirk Kuyt hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi Chobani Stadyumu'nda yöneticiler Cihan Kamer ve Önder Fırat'ın da katılımıyla düzenlenen imza töreniyle resmen başladı.

"YUVAMA DÖNDÜM"

Deneyimli çalıştırıcı, "Burada olmak çok yabancı olduğum bir heyecan değil. Çocukluğumda, hayalini taşıdığım bir formaydı Fenerbahçe. 103 gollü sezonun efsanelerin ismini anarak büyüdüm. Allah bana böyle bir çınarda forma giymeyi, sportif direktörlüğü, kısa bir süre de olsa teknik direktörlüğünü nasip etti. Yuvama bir kez daha döndüm. Beklentilerin farkındayım. Sorumluluğumun bilincinde, çok daha farklı bir Emre olarak, 5 sene önceki Emre olmayarak, kendimi geliştirdiğimi bilerek elimizden geleni yapmaya geldim. İnşallah beraberce muvaffak oluruz. Bana inanan, güvenen başkanımıza ve yöneticilerimize teşekkür ederim. Kasımpaşa Kulübü'ne kolaylık için teşekkür ederim. Bende yerleri her zaman farklı olacak." dedi.

Emre Belözoğlu, takımla ilk idmanına dün çıktı. (Fotoğraf: Fenerbahçe Resmi)

DIRK KUYT CEVABI

"Dirk Kuyt teknik ekibinizde yer alacak mı?" sorusuna Emre Belözoğlu, "Bir değerlendirme süreci var. Kulübümüz konu hakkında açıklama yapacak. Ekibimi kulübümüz açıklayacak. 12-13 kişi olacak. 6 tane pro lisanslı, kendi dallarında gerçekten donanımlı, 100 üstü elit seviyede teknik adamlık ya da işin içinde bulunmuş, gerek milli takımlarda gerek değerli kulüplerde hizmet etmiş isimler var. Daha önce büyük teknik adamlara yardımcılık yapmış İspanyol destekçimiz olacak." cevabını verdi.

Fenerbhaçe Yardımcı Antrenörü Dirk Kuyt

6 KASIM AÇIKLAMASI

Emre Belözoğlu, imza töreninin 6 Kasım (Galatasaray'a karşı 6 Kasım 2002'de 6-0'lık galibiyet) tarihinde gerçekleşmesi hakkında, "Fenerbahçe'yi seçerek hayatımın en doğu kararını verdiğimi düşünüyorum. Bu camianın mutluluğunu ve hüznünü paylaşmak benim için bir görev. Beş sene önceki Emre değilim, hayat gerçekleri öğretiyor. Bize güvenenlere, inananlara karşı sorumlu olmayı öğretti hayat, bize güvenmeyenleri de anlamayı öğretti." ifadelerini kullandı.

LIVERPOOL GALİBİYETİ

Emre Belözoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool zaferi hakkında, "Mükemmel galibiyet. Camiamızın, oyuncularımızın buna ihtiyacı vardı. O gün Samandıra'ya sadece tanışmaya gittim, 15-20 dakika camiamız ve kulübümüzle ilgili fikirlerimi paylaştım. Dirk Kuyt hoca ve ekibi, oyuncularımızı hazırladı. Onlara saygısızlık yapmaktan korkarım. Onların çalışmalarıyla kazandığı maçta bir payım olduğumu söylemek doğru olmaz. Ben o gün tribündeydim, bir taraftar gibi payım vardır, ötesi yoktur" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında İngiltere'nin Liverpool ekibini konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

"BU KOLTUĞUN MALİYETİNİN FARKINDAYIZ"

Sarı-lacivertli takımın 99'uncu teknik direktörü olan Belözoğlu, "Kendinizi 4-5 yıl Fenerbahçe'de görebiliyor musunuz?" sorusuna, "İnşallah Fenerbahçe 100'üncü hocasını üst üste şampiyonluklarla, Avrupa kupasıyla taçlandırdıktan sonra görsün. Bu bir bayrak yarışı, bugün biz varız. Bu koltuğun ağırlığının, maliyetinin farkındayız. Başarı esastır, ötesi yoktur. Kupalara, şampiyonluklara talip olmak, doğru oyunu oynamak her sporcunun, her teknik direktörün yapması gerekendir. Burada uzun süre hem ulusal hem uluslararası başarılar yakalamak en büyük isteğim. Doğru oyun, tutkulu oyun ve sonrası kupalar... 100'üncü teknik direktöre 10-15 kupa kazanıp devrederiz, bundan mutluluk duyarız" cevabını verdi.

SHAKHTAR MAÇI VE ARDA TURAN SÖZLERİ

"Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile oynayacaksınız. Şampiyonlar Ligi'nde ilk defa 2 Türk teknik adam rakip olacak" sözleri üzerine 46 yaşındaki teknik adam, "Benim için ayrı bir gurur olacak. Arda çok değerli bir kardeşim. Milli formaya hizmet ettik. Yurt dışında çok güzel işler başarıyor. Çok zorlu şartlarda nasıl çalışılacağını gösteriyor. Mükemmel bir karşılaşma olacak. O da, ben de kazanmak için çalışacağız. Rekabetten öte dostluk olacak ama kazanmak için her şeyi yapacağız. Güzel bir maç, güzel bir tevafuk olacak" değerlendirmesini yaptı.

Shakhtar Donetsk teknik Direktörü Arda Turan

"KALİTE VE TUTKUNUN BİRLEŞTİĞİ OYUN OLACAK"

"İsmail Kartal döneminden farklı bir futbol oynatacak mısınız? Şampiyonlar Ligi için hedefiniz nedir?" sorusuna Emre Belözoğlu, "Hiçbir maçı, hiçbir hedefi ikinci plana atamayız. Sporcu olarak da böyle baktım. Güçlü kadromuz var. Fenerbahçe'nin hedefi gidebildiği yere kadar gitmek. Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl sonra katılmak değerli, Liverpool galibiyeti değerli. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi maçlarına gerçekçi bakmak zorunda. Liverpool maçı güzel bir sınavdı, doğru bir oyun vardı. Oyuncu grubumla, en güçlü yönlerini ortaya çıkararak, Fenerbahçe genlerine uygun oyunla, tutkuyla oynayacağız. Tercihler, oyuncuları tanımakla değişecektir. Kalite ve tutkunun birleşeceği oyunu, en kısa sürede uygulamaya çalışacağız" karşılığını verdi.

"KENDİ LİGİMİZDE DAHA CÜRETKAR OLACAĞIZ"

Emre Belözoğlu, "Benim için hızlı bir giriş oldu. Kasımpaşa'yı Gaziantep FK maçına hazırlarken böyle bir süreç var. Fenerbahçe, birçok dizilimi oynayabilecek, rakibe karşı olarak da hazırlanır. Çarşamba gecesi (Liverpool maçı) bir referanstır. Özellikle kendi ligimizde biraz daha cüretkar olacağız. Geçmişteki oyunlara bakınca bekleri gönderme var, merkez orta sahaların stoperlerin etrafında konumlanmaları var. Oyuncuları birbiriyle iyi eşleştiği pozisyonlara yerleştirip, yine önde yine baskısını hissettiren, topa sahip olan bir takım inşa etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"AYRILIRKEN VERDİĞİM SÖZÜN FARKINDAYIM"

Tecrübeli teknik adam, "Fenerbahçe'de her görev çok zordur. Başkan olmak, yönetici olmak, çalışan olmak... Burası tutkuyla bağlanmanız gereken bir camia. Geçmişte 10 haftalık dönemde geldiğimde tecrübesiz bir teknik adam olarak çok farklı bir senaryo vardı. 10 maçta 7 galibiyet aldık. Bu güveni sağlamak için zamanı kıymetlendirip kazanarak yola devam etmeliyiz. Tüm camiamızın bilmesini isterim. Buradan ayrılırken verdiğim sözün farkındayım, onları üzdüğümün farkında olarak birlikte birçok kupa kazanmak için çalışacağız. Kalbimdeki en büyük yerdeyim. Fenerbahçe için her şeye değer. Yeter ki Fenerbahçe için iyi olsun. Bunun sebebi, vesilesi olanlardan biri olalım. Bundan daha büyük bir şeref yok." ifadelerini kullandı.

TEKLİF NE ZAMAN GELDİ?

"Teklif size ne zaman geldi? Galatasaray derbisinden sonra böyle bir süreç yaşanacağı aklınıza geldi mi?" sorusu yöneltilen Belözoğlu, "Benim için zirve burasıdır! Anadolu'da, yaşadığım her yerde yaşadığım her şeyi tecrübe olarak gördüm, hazırlandığımız yer burasıydı. İlk görüşmem, salı günü oldu. Kasımpaşa'dan izin aldık, daha sonra iletişim oldu. Kasımpaşa izin verdikten sonra Önder Fırat ile buluştuk, değerli yöneticilerimiz vardı. Bir karara vardık. Başkanımızla görüştük ve mutabakata vardık. Birbirimizi inandırdık" açıklamasını yaptı.

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OKAN BURUK CEVABI

"Okan Buruk ile olan pozitif ilişkiniz Fenerbahçe taraftarlarını rahatsız ediyor. Fenerbahçe taraftarlarını rahatlatmak için bu konuda bir şeyler söyler misiniz?" sorusunu Belözoğlu, "Geçmişten gelen arkadaşlıklara, dostluklara saygı duymalıyız. İlişkilerimde mesafeyi korumuşumdur. Eşiniz dahi olsa mesafe olmalıdır. Buraya transfer olurken işin mahremiyetini düşündüğumden eşimle bile paylaşmadım. Fenerbahçe'yi hiç kimseye, hiçbir şeye değişmem. Fenerbahçe çok değerli, bu görevin bilincindeyiz. Çocukların mutlu olması için her şeyi Fenerbahçelilik'e yakışır yapacağız. Hiçbir zaman insanları kırarak, dökerek, Fenerbahçeliliğe yakışmayacak şekilde yapmam. Arkadaşlıklardan, dostluklardan daha önemli şeyler var. Şampiyonluk için geldik. Rakibim, öz kardeşim de olsa rakibimdir. Fenerbahçe her şeyden öte. Oyuncu grubumu motive etmek için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğim" şeklinde cevapladı.

Galatasaray Teknik Dirtektörü Okan Buruk

LİGDE 9 PUANLIK FARK İÇİN AÇIKLAMA

Belözoğlu, Süper Lig'de lider Galatasaray ile 9 puan fark hakkında, "Fenerbahçe her daim, hele sezonun bu döneminde şampiyonluğa talip olduğunu söylemek zorunda. Beklentilerin farkındayız. Fenerbahçe'yi çok seviyorum, bu camianın içinde olmak şeref, oyuncu grubuna çok inandığım için de geldim. Dışarıdan 5 senedir ayrışma olduğunu görüyorum. Kupalar kazanacak oyunu oynatmak, her kupaya talip olarak camiaya layık bir oyun oynatmak en büyük arzum" sözlerini sarf etti.

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