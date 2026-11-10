Emlak Katılım; Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası'nın satın alınması sürecini tamamladı.

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Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın; Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve İktisat Katılım Bankası A.Ş.'nin paylarını devralması sürecinde yeni bir gelişme daha yaşandı.

Edinilen bilgiye göre satın alma süreci tamamlandı. Emlak Katılım; Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası'nın pay devir işlemleri kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı, Rekabet Kurumu, SPK ve BDDK nezdindeki süreçlerin tamamlandığını ve gerekli izinlerin alındığını bildirdi.

KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamada, ilgili mevzuat uyarınca gerekli izin ve onayların alındığı ifade edildi.

Emlak Katılım, söz konusu bildirimin daha önce 17 Eylül, 25 Eylül ve 30 Eylül 2026 tarihlerinde yapılan açıklamaların devamı niteliğinde olduğunu kaydetti.

SÜREÇ 17 EYLÜL'DE BAŞLADI

Devir sürecine ilişkin ilk resmi açıklama 17 Eylül'de geldi. Türkiye Emlak Katılım Bankası, bağlı ortaklığı Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş.'nin büyüme stratejisi kapsamında Katılımevim ve Birevim'in satın alınmasına yönelik görüşmelere başladığını duyurdu.

Aynı gün Katılımevim tarafından yapılan KAP açıklamasında da Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın bağlı ortaklığı Emlak Katılım Tasarruf Finansman'ın, başta Katılımevim olmak üzere Birevim'i de kapsayan satın alma sürecine ilişkin görüşmelere başladığı bildirildi.

Emlak Katılım; Katılımevim ve Birevim'i satın aldı

25 EYLÜL'DE RESMİ İZİN BAŞVURULARI YAPILDI

Süreçte ikinci önemli gelişme 25 Eylül'de yaşandı. Emlak Katılım, Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası'nın pay devir işlemleri kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) nezdinde gerekli resmi izin ve onay başvurularının yapıldığını açıkladı.

Banka, ilgili düzenleyici ve denetleyici kurumlardan gerekli izin ve onayların alınmasının ardından pay devir işlemlerinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini bildirmişti.

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DEVİR İÇİN ONAY BEKLENİYOR

30 Eylül tarihli son KAP açıklamasıyla birlikte devir sürecinde bir başka resmi başvuru daha gerçekleştirilmiş oldu. Böylece Emlak Katılım'ın Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası'na ilişkin pay devir sürecinde Rekabet Kurumu başvurusu da yapılmış oldu.

Pay devirlerinin tamamlanabilmesi için gerekli izin ve onay süreçlerinin sonuçlanması bekleniyor.