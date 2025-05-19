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Kadıköy'de Galatasaray taraftarına silahlı saldırı! Dehşet anı kamerada

Kaynak: Anadolu Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Kadıköy'de Galatasaray forması giyen bir taraftar, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla vurularak yaralandı.

İstanbul Kadıköy'de tartışma sırasında silahla vurularak yaralanan Galatarasay taraftarı hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Caddebostan Sahili'nde Galatasaray taraftarı ile kimliği belirsiz şüpheli arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüphelinin silahla ateş ettiği kişi ayağından yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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