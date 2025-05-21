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Dursun Özbek: Kalbi Galatasaray ile atan herkesi Yenikapı'ya davet ediyorum

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye Kupası'nı kazandıktan sonra Süper Lig'de bitime 2 hafta kala 5'inci yıldızı garantileyen Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, şampiyonluk kutlamalarını 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı Miting Alanı'nda yapacaklarını açıkladı. Sarı-kırmızılı camiaya seslenen Özbek, "Daha büyük hedefler için birlikte yürümenin zamanı" dedi.

Galatasaray Kulübü Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Başkan Dursun Özbek, Süper Lig şampiyonluk kutlamaları hakkında bilgi verdi.

Dusun Özbek: Kalbi Galatasaray ile atan herkesi Yenikapı'ya davet ediyorum - 1. Resim

"DAHA BÜYÜK BAŞARILAR BİZİ BEKLİYOR"

19 Mayıs'ta Kemerburgaz'da gerçekleştirdikleri etkinlikle üyelerle bir araya geldiklerini ifade eden Özbek, "Hem Atamız'ı andık, hem de 19 Mayıs'ı, şampiyonluğumuzu ve 5'inci yıldızımızı birlikte kutladık. Yeni tesisimizi üyelerimize ziyarete açtık, beğenilerini ilettiler. Hep beraber olmanın keyfini yaşadık. 'Mayıslar bizimdir' sözü öncelikle futbol için söylenmiş bir sözdü. Bu söze amatör şubelerimizi de eklediğimiz için çok mutluyum. Tekerlekli sandalye basketbol takımımız önce lig, sonra Eurocup 1 şampiyonu oldu. Voleybolda çok güçlü takımlara ve bütçelere karşı başarılar kazanmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde daha büyük başarıların bizi beklediğine inanıyorum. Erkek ve kadın su topu takımımız, lig şampiyonluğuna ulaştı. Basketbol altyapıda birçok yaş grubunda takımlarımız şampiyonluk kazandı. Birçok amatör branşında şampiyonluk ve madalya mücadelelerimize devam ediyor. Şampiyonluk kazanmış takımlarımıza teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

OKAN BURUK, FUTBOLCULAR VE TARAFTARA TEŞEKKÜR

Geçtiğimiz gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında Süper Lig’de 25'inci şampiyonluğu kazanıp, 5'inci yıldızı takacaklarını söylediğini hatırlatan Özbek, "Sadece bunu başarmakla kalmayıp, Türkiye Kupası’nı da müzemize götürdük. Bu başarıda imzası olan başta Okan hocamız olmak üzere, teknik kadromuz, oyuncularımız ve katkıda bulunan tüm çalışmalarımıza teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de tüm sezon yanımızda olan taraftarlarımıza göndermek istiyorum. Daha büyük hedefler için birlikte yürümenin zamanı" şeklinde konuştu.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI 25 MAYIS'TA YENİKAPI'DA

Şampiyonluk kutlamasının Yenikapı’da yapılacağını belirten Galatasaray Başkanı, "Bu sene şampiyonluk kutlamamızı festivale dönüştürmek amacıyla Yenikapı Miting Alanı'nda yapmayı planladık. Tarih olarak özellikle 25.05.2025'i seçtik. Kalbi Galatasaray ile atan herkesi, bu şampiyonluk kutlamasında takımımızın yanında yer almaya davet ediyorum. Şimdi bu başarıyı birlikte kutlamanın zamanı. Etkinlik programımızın detaylarını çok yakın zamanda paylaşacağız. Yenikapı’da görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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