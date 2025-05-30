İlk yarı bitti, Victor Osimhen çılgına döndü! Başakşehirli oyuncuyu koridora çağırdı

Süper Lig'in son haftasında oynanan Galatasaray-Başakşehir maçına Victor Osimhen damga vurdu. Nijeryalı golcü, Duarte, Ba ve Ömer Ali Şahiner'le yaşadığı tartışmalarla geceye damgasını vurdu. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında şampiyon Galatasaray, sahasında Başakşehir'i konuk etti. Mücadele henüz 5. saniyede alev aldı.

Başakşehir'in santraya yaptığı baskıda Duarte, Osimhen'e sert bir faul yaptı. Yerde kalan Nijeryalı yıldız, ayağa kalkar kalkmaz sinirlenerek Duarte'nin üzerine yürüdü. Araya giren futbolcular olası bir gerilimi önlerken, maçın tansiyonu da yükseldi.

İlk yarının son anlarında ise ortalık bir kez daha karıştı. Osimhen, Ousseynou Ba ile girdiği ikili mücadele sonrası sarı kart gördü. Bu pozisyon sonrası Ömer Ali Şahiner de Osimhen'in üzerine yürüyerek gerilimi artırdı. Oyuncular arasındaki tartışma kısa süreli bir kargaşaya neden oldu.

Hakemin ilk yarıyı bitiren düdüğünün ardından olaylar yine dinmedi. Osimhen, hızla koridora yöneldi ve Ba'ya dönerek “Gel!” işareti yaptı.