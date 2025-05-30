CANLI ANLATIM | Galatasaray - RAMS Başakşehir

Trendyol Süper Lig'de 38. haftasında şampiyon Galatasaray, sahasında RAMS Başakşehir'i konuk ediyor. Maçın canlı anlatımı ve son dakika gelişmeleri turkiyegazetesi.com.tr'de!

Canlı Anlatım Özeti "HAK ETTİLER"

GALATASARAY SON 10 MAÇINI KAZANDI

SON 4 MAÇTA GOL YEMEDİ

SAHASINDAKİ SON 17 LİG MAÇINI KAYBETMEDİ

SAVUNMA VE HÜCUMDA LİGİN EN İYİSİ

4 EKSİK BULUNUYOR

MUSLERA VE MERTENS VEDA EDECEK

GOL KRALI OLMAYA HAZIRLANIYOR

YILDIZ OYUNCUNUN SON MAÇI OLABİLİR

ASLAN EVİNDE KAPALI GİŞE

YAKLAŞIK 1 AYLIK İZNE ÇIKACAKLAR

GALATASARAY İLE BAŞAKŞEHİR'İN 34. MAÇI

GALATASARAY'IN SAHASINDAKİ MAÇLAR

ASLAN SON 5 LİG MAÇINI KAZANDI

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

30.05.2025 19:25

"HAK ETTİLER"

Başakşehir Yardımcı Antrenörü Mustafa Keçeli maç öncesinde açıklamalarda bulundu:

"Galatasaray'ı ve Okan Hoca'yı tebrik ediyoruz. İyi bir sezon geçirdiler, şampiyon oldular, hak ettiler. Biz de hedeflediğimiz ilk 5'te bitirdik, Konferans Ligi'ne kaldık, önemliydi bizim için. İki takımın da yeri belli. Seyirciler için güzel bir maç olur, tek temennimiz bu."

30.05.2025 19:00

GALATASARAY SON 10 MAÇINI KAZANDI

Şampiyon Galatasaray, çıktığı son 10 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı.

Son yenilgisini ligin 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan "Cimbom", sonrasındaki 10 karşılaşmayı da kazandı.

Galatasaray, ligde söz konusu dönemde Reeder Samsunspor, Sipay Bodrum FK, Trabzonspor ile Göztepe'yi 2-0, Bellona Kayserispor'u 3-0, Net Global Sivasspor'u 4-1, ikas Eyüpspor'u da 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1, Trabzonspor'u 3-0 yendi.

Söz konusu müsabakalarda 30 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü.

30.05.2025 19:00

SON 4 MAÇTA GOL YEMEDİ

Galatasaray, çıktığı son 4 resmi müsabakada kalesini gole kapadı.

"Cimbom", söz konusu süreçte Süper Lig'de Trabzonspor ile Göztepe'yi 2-0 yenerken, Bellona Kayserispor'u da 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası finalinde de Trabzonspor'u 3-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.

30.05.2025 19:00

SAHASINDAKİ SON 17 LİG MAÇINI KAYBETMEDİ

Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 17 lig maçında mağlup olmadı.

Son olarak geçen sezonun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde rakibine 1-0 kaybeden "Cimbom", bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 17 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu 17 maçta 14 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı son 17 iç saha maçında 44 kez rakip fileleri havalandırırken 15 golü kalesinde gördü.

30.05.2025 19:00

SAVUNMA VE HÜCUMDA LİGİN EN İYİSİ

Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan haftaların en iyi hücum ve savunma performansını sergiledi.

Sarı-kırmızılı ekip, 35 karşılaşmada 89 gol atıp, 31 gol yedi. "Cimbom" bu performansla ligin en fazla gol atan ve en az gol yiyen takımı oldu.

30.05.2025 19:00

4 EKSİK BULUNUYOR

Galatasaray'da RAMS Başakşehir maçı öncesi 4 eksik bulunuyor.

Milli takıma davet edildiği için özel izinli olan Lucas Torreira ile Alvaro Morata ve tedavilerine devam edilen Yunus Akgün ile Abdülkerim Bardakcı, müsabakada forma giyemeyecek.

30.05.2025 19:00

MUSLERA VE MERTENS VEDA EDECEK

Galatasaray'da Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ve Belçikalı oyuncu Dries Mertens, sarı-kırmızılı formayla son maçına çıkacak.

İtalya'nın Lazio takımından 2011'de transfer edilen Muslera, sarı-kırmızılı formayla 14 sezonda 19 kez kupa sevinci yaşadı. Süper Lig'de toplamda 442 müsabakada forma giyen 38 yaşındaki kaleci, Galatasaray'daki son maçını oynayacak.

Galatasaray'a gelmeden önce İtalya'nın Napoli takımında forma giyen Dries Mertens ise 2022 yılının yaz transfer döneminde sarı-kırmızılı takımın kadrosuna dahil oldu. Türkiye'deki 3 sezonunda 5 kupa kazanan Belçikalı oyuncu, Süper Lig'deki 100. maçına çıkarak Galatasaray kariyerini noktalayacak.

30.05.2025 19:00

GOL KRALI OLMAYA HAZIRLANIYOR

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, RAMS Başakşehir maçıyla sezonu gol kralı olarak tamamlamak için sahaya çıkacak.

Kariyerinin en golcü sezonunu geçiren Osimhen, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 40 karşılaşmada 36 kez rakip fileleri havalandırdı. Süper Lig'de de 29 maça çıkan Nijeryalı santrfor, attığı 25 golle gol krallığında en üst sırada yer alıyor.

Gol krallığı yarışında Osimhen'i 21 golle RAMS Başakşehir'in Polonyalı santrforu Krzysztof Piatek ve 19 golle Trabzonsporlu Simon Banza takip ediyor.

30.05.2025 19:00

YILDIZ OYUNCUNUN SON MAÇI OLABİLİR

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla son maçına çıkabilir.

Sezon başında İtalya'nın Napoli takımından geçici bir şekilde transfer edilen 26 yaşındaki santrforun kiralık sözleşmesi maçtan sonra sona erecek.

Nijeryalı santrforun bonservisinin alınıp alınmayacağı ise belirsizliği koruyor.

30.05.2025 18:14

ASLAN EVİNDE KAPALI GİŞE

Galatasaray-RAMS Başakşehir maçında tribünler dolacak.

Sarı-kırmızılı futbolseverler, şampiyonluğun ilan edilmesinin ardından karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Taraftarlar, satışa çıkarılan biletleri kısa sürede tüketti.

30.05.2025 19:00

YAKLAŞIK 1 AYLIK İZNE ÇIKACAKLAR

Sarı-kırmızılı futbolcular, sezonun tamamlanmasının ardından yaklaşık 1 ay izin yapacak.

Oyuncular, maçın ardından izne çıkacak ve yeni sezonun hazırlıkları için temmuz ayının başında tekrar bir araya gelecek.

30.05.2025 19:00

GALATASARAY İLE BAŞAKŞEHİR'İN 34. MAÇI

Galatasaray ile RAMS Başakşehir, Süper Lig'de 34. kez karşı karşıya gelecek.

Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 33 maçtan 18'ini sarı-kırmızılılar, 7'sini turuncu-lacivertliler kazandı. 8 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Rebakke Galatasaray'ın 58 golüne, RAMS Başakşehir 38 golle cevap verdi.

30.05.2025 19:00

GALATASARAY'IN SAHASINDAKİ MAÇLAR

Sarı-kırmızılı ekip, iç sahada Başakşehir ile yaptığı 16 müsabakada rakibine ciddi üstünlük kurdu.

Galatasaray, turuncu-lacivertlileri konuk ettiği maçların 9'unu kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 2'sinde mağlup oldu. Sahasındaki müsabakalarda 31 gol atan Galatasaray, kalesinde 15 gol gördü.

30.05.2025 19:00

ASLAN SON 5 LİG MAÇINI KAZANDI

Sarı-kırmızılı ekip, turuncu-lacivertlilerle yaptığı son 5 Süper Lig maçından galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray, 2022-2023 sezonuyla başlayan süreçte rakibiyle 5 kez karşılaştı. Söz konusu maçların hepsini kazanan "Cimbom", bu karşılaşmalarda rakibinin filelerini 14 kez havalandırırken, sadece 2 gol yedi.

30.05.2025 19:00

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2022-2023 sezonunun ilk yarısında deplasmanda oynadığı maçta 7-0'lık sonuçla aldı.

Başakşehir ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyetini, ev sahibi olduğu maçlarda elde etti. Turuncu-lacivertli takım, rakibini 2017-2018 sezonunda 5-1, 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarında da 4-0 mağlup etti.

30.05.2025 19:00

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

Galatasaray: Muslera, Jakobs, Sanchez, Mertens, Berkan, Ahmed, Kaan, Cuesta, Frankowski, Yusuf, Osimhen

RAMS Başakşehir: Muhammed, Duarte, Opoku, Ba, Operi, Umut, Yusuf, Ömer Ali, Berat, Figueiredo, Keny

Yer: İstanbul