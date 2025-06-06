Galatasaray, Dortmund'un yıldızıyla anlaştı! Salih Özcan Aslan oluyor...

Kerem Demirbay ve Berkan Kutlu ile yolları ayıracak olan sarı kırmızılılar, orta sahayı millî yıldızla güçlendirecek. G.Saray yönetimi 4-5 milyon avroya Dortmund’u ikna etmeye çalışıyor…

ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN HABERİ - Şampiyon Galatasaray’ın transferdeki önceliği yerli rotasyonunu doğru kurmak. Takımdan ayrılan Dries Mertens’in yerine Manchester City’nin Türk yıldızı İlkay Gündoğan’ı getirmek isteyen sarı kırmızılılar, şimdi gözünü bir başka yıldıza dikti; Salih Özcan…

2026 kadro yapılanmasında yeni yabancı kuralını da göz önüne alan sarı kırmızılılar, Borussia Dortmund ile bir yıllık sözleşmesi kalan Salih Özcan’ı da listenin başına aldı.

Bu sezon fazla forma şansı bulamadıkları için ayrılığın eşiğinde olan Kerem Demirbay ve Berkan Kutlu’nun yerine Salih Özcan’ın alınması gündemde.

SALİH GELMEYE HAZIR

Geçtiğimiz sezonlarda da Salih’i isteyen Galatasaray, Borussia Dortmund engeline takılmıştı. Sarı kırmızılılar bu defa sözleşmesinin de bitimine bir yıl kalmış olmasıyla Salih Özcan’ı 4-5 milyon avro civarında bir bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmayı hedefliyor.

Menajeri ile de tekrar iletişime geçilen Salih Özcan’ın ilk görüşmede Galatasaray’a yeşil ışık yaktığı belirtildi. Millî futbolcu kulüplerin anlaşması hâlinde Galatasaray’da forma giyeceğini belirtti. Sarı kırmızılılar, Osimhen’in durumunu netleştirdikten sonra Salih Özcan için Dortmund’a resmî teklif yapacak.

BEŞİKTAŞ DA PUSUDA

Galatasaray’ın kadrosuna katmaya çalıştığı 27 yaşındaki Salih Özcan için geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı “İlgilendiğimiz bir oyuncu. Ağırlığımızı genç ve yerli isimlere verdik” açıklamasını yapmıştı. Yarım sezonu Wolsburg’da geçiren Salih, geride kalan sezonda Bundesliga’da toplam 22 maça çıktı.