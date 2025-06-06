Fenerbahçe'de kritik görüşme! Ali Koç ve Mourinho bir araya geliyor

Fenerbahçe başkanı Ali Koç, geleceği henüz netleşmeyen teknik direktör Jose Mourinho ile görüşmek üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti.

Sezonu kupasız kapatan Fenerbahçe'de hedef tahtasına oturtulan iki isim Londra'da bir araya geliyor. Başkan Ali Koç, teknik direktör Jose Mourinho ile görüşmek için İngiltere'ye gitti.

Portekizli teknik adamın kulüpteki geleceği ile ilgili henüz kesin karar verilmezken, gelen ilk bilgiler deneyimli çalıştırıcının sarı lacivertlilerle yola devam edeceği yönünde. Diğer yandan başkan Koç'un, teknik adamla tazminat görüşmelerine başlamak için de Londra'ya gittiği sosyal medyada konuşulan iddialar arasında.

Koç'un İngiltere'ye gittiğini duyuran Yağız Sabuncuoğlu, görüşmenin detayına dair bir bilgi vermedi.

"INTER MOURINHO'YU İSTİYOR" İDDİASI

Öte yandan La Repubblica gazetesinin iddiasına göre, Simone Inzaghi ile yolları ayıran Inter, teknik direktör arayışında rotasını yeniden "Special One"a çevirdi. Inter'in, kazanan bir teknik adam profiline yöneldiği ve Mourinho'nun geçmiş başarılarıyla yeniden masadaki güçlü adaylardan biri olduğu belirtildi.