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Galatasaray aradığını Süper Lig'de buldu! İmza bayramdan sonraya kaldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray aradığını Süper Lig&#039;de buldu! İmza bayramdan sonraya kaldı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, gelecek sezon kaleyi emanet edeceği file bekçisini Süper Lig'de buldu. 14 yıldır forma giyen tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera'nın ayrılmasının ardından Aslan iddialara göre Eyüpspor'un kalecisi ile bayramdan sonra imza atacak.

Galatasaray'da 14 yıldır forma giyen tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera şampiyonluğun ardından takımla yollarını ayırdı. Tecrübeli file bekçisinin yerine Galatasaray aradığını Eyüpspor'da buldu. 2 sezondur Eyüpspor kalesini koruyan Berke Özer ile anlaşma iddialara göre bayramdan sonraya kaldı.

ASLAN ARADIĞI FİLE BEKÇİSİNİ EYÜP'TE BULDU

Emiliano Martinez, Inaki Pena, Andriy Lunin ve Uğurcan Çakır gibi birçok ismi gündemine alan Galatasaray'ın aradığı file bekçisini Eyüpspor'da bulduğu öğrenildi. 

Galatasaray aradığını Süper Lig'de buldu! İmza bayramdan sonraya kaldı - 1. Resim

Sabah gazetesinin haberine göre Galatasaray, Eyüpspor'un kalecisi Berke Özer ile anlaşmaya vardı.

İMZALAR BAYRAMDAN SONRAYA

İddialara göre Galatasaray, Milli futbolcu ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı takımın bayram sonrası Berke Özer ile 3 yıllık resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Galatasaray aradığını Süper Lig'de buldu! İmza bayramdan sonraya kaldı - 2. Resim

Piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen başarılı kalecinin Eyüpspor ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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