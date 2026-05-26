ABD donanmasının, Hürmüz Boğazı’ndan geçen ticari gemilere yeniden rehberlik etmeye başladığı ve ilk olarak 2 milyon varil petrol taşıyan Yunan tankerine eşlik ettiği öne sürüldü.

ABD basınından Wall Street Journal’ın (WSJ) ortaya attığı iddia, küresel enerji piyasalarında dikkatleri yeniden Hürmüz Boğazı’na çevirdi. Gazetenin ABD’li askeri yetkililere dayandırdığı habere göre, ABD donanması bölgede ticari gemilere yeniden eşlik etmeye başladı.

"YUNAN TANKERİNE DESTEK SAĞLADI" İDDİASI

Haberde, ABD donanmasının Umman kıyıları açıklarında seyreden ve yaklaşık 2 milyon varil ham petrol taşıyan bir Yunan tankerine güvenlik desteği sağladığı belirtildi. Söz konusu tankerin mart ayından bu yana Orta Doğu Körfezi’nde beklediği, bugün ise yükünü teslim etmek üzere Hindistan’a doğru hareket ettiği ifade edildi.

Yetkililer ayrıca önümüzdeki günlerde tankerler ve konteyner gemileri dahil yaklaşık bir düzine ticari geminin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine destek verilmesinin planlandığını öne sürdü.

AMAÇ 'GÜVENLİ GEÇİŞ'İ SAĞLAMAK

WSJ’nin haberinde, bu adımın daha önce başlatılan ancak kısa süre sonra askıya alınan “Özgürlük Projesi” operasyonunun yeniden devreye alınması anlamına geldiği değerlendirmesi yapıldı. Operasyonun temel hedefinin ise dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nda ticari gemilerin güvenli geçişini sağlamak olduğu aktarıldı.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Hindistan ziyareti sırasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Rubio, Hürmüz Boğazı’nın yeniden tam kapasiteyle açık tutulmasına yönelik diplomatik girişimlerin sürdüğünü belirterek, nükleer müzakerelerle bağlantılı yeni gelişmelerin yaşanabileceğini söyledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası