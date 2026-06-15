Osmaniye’de 6 yıl önce bir mühendisin tavsiyesi ile Orange Ruby cinsi kayısı ağacı diken çiftçi Abdurahman Keleş, 6 yıldır yüzde 100 verim alıyor. Yurt dışından da talep olduğunu belirten Keleş “Tadı, bildiğimiz şekerparenin biraz daha iyisi, Malatya kayısısına yakın bir tadı var. Geliri çok iyi” dedi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çiftçilik yapan Abdurahman Keleş, 6 yıl önce bir ziraat mühendisinin tavsiyesiyle "Orange Ruby" cinsi kayısı ağacı dikti. 10 dönümlük arazide kayısı üretimi yapan Keleş'in bahçesindeki ağaçlar, dikimden bir yıl sonra meyve vermeye başladı.

Bugün 7 yaşına ulaşan ağaçlardan yaklaşık 6 yıldır düzenli olarak ürün aldığını belirten çiftçi, ağaç başına 250 ile 300 kilogram arasında verim elde ettiğini söyledi.

Tavsiye üzerine dikti! 6 yıldır yüzde 100 verim alıyor, tadı şekerpare gibi

Bahçedeki ağaçların gelişiminden memnun olduğunu belirten, hasat çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü söyleyen Keleş, Orange Ruby cinsi kayısının bölgedeki üreticiler tarafından da ilgi gördüğünü belirtti.

Tavsiye üzerine dikti! 6 yıldır yüzde 100 verim alıyor, tadı şekerpare gibi

“GELİRİ ÇOK İYİ”

Çiftçi Abdurahman Keleş, "Bir ziraatçının tavsiyesiyle bahçemize Orange Ruby cinsi kayısı diktik. 7 yaşında ağaçlarımız, 6 senedir verim alıyoruz. İlk sene yüzde 25, yüzde 30 oldu. Şimdi yüzde yüze ulaştı, çok güzel, satışı da çok güzel. Pazarı da çok güzel.Hem toptan hem perakende satış yapabiliyoruz. Herkese tavsiye ederiz. Tadı, bildiğimiz şekerparenin biraz daha iyisi, Malatya kayısısına yakın bir tadı var. Biraz ekşi, biraz tatlı, güzel bir tadı var. Geliri çok iyi” dedi.

Tavsiye üzerine dikti! 6 yıldır yüzde 100 verim alıyor, tadı şekerpare gibi

YURT DIŞINDAN DA TALEP VAR

“Geçen yıl don oldu, bu yıl don da olmadı. Çok güzel verim var. Gördüğünüz gibi ağaçlarda meyve tutumu çok iyi. Yurt dışından gelip almak isteyen ihracatçılar var. Yurt dışına satılıyor. Onlara da verdiğimiz zaman oluyor. Yurt içine, bulunduğumuz bölgeye de satışını yapıyoruz” diye konuşan Keleş, Düziçi'nde geniş bir alanda kayısı bahçeleri olduğunu ifade etti.

Tavsiye üzerine dikti! 6 yıldır yüzde 100 verim alıyor, tadı şekerpare gibi

Haberle İlgili Daha Fazlası