Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (AAGYO) halka arz sürecini tamamladı. Talep toplama sürecinin ardından dağıtım sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler bu kez şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem göreceği tarihe çevrildi. Peki, AAGYO ne zaman işlem görecek, tarih belli oldu mu? İşte detaylar...

Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul halka arz sonuçları KAP tarafından duyuruldu. Talep toplama sürecine yoğun katılım sağlanırken, açıklanan sonuçlaerla birlikte dağıtılan lot miktarları da netleşti. Şimdi piyasaların gündeminde AAGYO koduyla işlem görmesi beklenen hisselerin borsada yerini alacağı tarih bulunuyor.

AAGYO NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

AAGYO paylarının Borsa İstanbul’da işlem göreceği tarih henüz resmi olarak duyurulmadı. Halka arz süreci tamamlanan AAGYO önümüzdeki günlerde işlem görmeye başlayacak.

AAGYO KAÇ LOT VERDİ?

Ağaoğlu Avrasya GYO’nun halka arz sonuçlarına göre yatırımcılara ortalama 121 lot pay dağıtıldı. Dağıtım pay başı 2 bin 553 TL seviyesinde gerçekleşti.

AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL HALKA ARZ SONUÇLARI

Ağaoğlu Avrasya GYO’nun halka arzında paylar 21,10 TL sabit fiyat üzerinden yatırımcılara sunuldu. 1-2-3 Nisan 2026 tarihlerinde gereçekleştirilen talep toplama süreci sonunda toplam 176 milyon adet payın tamamı satıldı.

AAGYO halka arz büyüklüğü 3 milyar 713 milyon 600 bin TL olarak gerçekleşti. Şirketin sermaye artırımı ve ortak satışı birlikte gerçekleştirildi. Toplamda 917 bin 413 yatırımcıya dağıtım yapılırken talep, arz edilen payların yaklaşık 3,6 katına ulaştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası