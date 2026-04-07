Kalp ritim bozukluğu nedeniyle hastanede tedavi gören 80 yaşındaki Rumen teknik direktör Mircea Lucescu’nun sağlık durumuyla ilişkiler kısa sürede yayıldı. Yoğun bakıma kaldırılan Lucescu’nun hayatını kaybettiği haberleri kısa sürede yayıldı. Peki, Mircea Lucescu öldü mü, sağlık durumu nasıl?

Rumen teknik direktör Mircea Lucescu, kalp ritim bozukluğu nedeniyle tedavi altında bulunduğu hastanede yoğun bakıma alındı. Lucescu'nun tedavisi sürerken sosyal medyadan yayılan iddialar sevenlerini korkuttu. Yayılan haberler ardından "Mircea Lucescu öldü mü?" soruları gündeme geldi.

OĞLU SON DURUMUNU PAYLAŞTI

Yunanistan ekibi PAOK'u çalıştıran oğlu Razvan Lucescu, babasının yanında olmak için ülkesine geldi.

Babasının sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Răzvan Lucescu, "Ne diyebilirim ki? Zor, karmaşık bir durum. Başka bir şey söyleyemem... Hastanede size tüm bilgileri verecek insanlar var. Şu an size nasıl açıklayacağımı bilmiyorum," dedi.



Mircea Lucescunun son durumu

HASTANE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

Bükreş Üniversitesi Hastanesinden yapılan açıklamada, gece yarısı kalbindeki ritim bozukluğu artan ve tedaviye cevap vermeyen 80 yaşındaki Lucescu'nun durumunun kötüleştiği ve yoğun bakım ünitesine sevk edildiği belirtildi.

Mircea Lucescu, 29 Mart'ta Romanya Milli Takımı kampında fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Bu tarihten itibaren hastanede tedavi gören tecrübeli teknik direktörün durumunun stabil olduğu açıklanmıştı.

