Aydın'da yaşayan Mehmet Karadağ, babadan kalma 1962 model cipiyle ekmek parasını kazanıyor. Yokluktan dolayı değil işlerini en iyi eski yeşil arazi ciplerinin gördüğünü vurgulayan Karadağ, "Hem ata yadigarı hem de 64 yıldır yollarda olmasına rağmen halen ilk günkü gibi çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Mehmet Karadağ, babasından miras kalan 1962 model cip ile ekmeğini kazanıyor. Kendisinden 37 yaş büyük olan araçla günlük işlerini devam ettiren Karadağ, yıllara meydan okuyan cip sayesinde hem üretimini hem de taşımacılığını yaptığını söyledi.

BİR DÖNEMİN MAKAM ARACI

Bir dönemin vazgeçilmez araçları arasında yer alan ve özellikle 1975'li yıllara kadar makam aracı olarak kullanılan cipler, aradan geçen yıllara rağmen kırsal bölgelerde kullanılmayı sürdürüyor. Dayanıklılığı ve zorlu arazi şartlarına uyumuyla bilinen araçlar, günümüzde de çiftçilerin işini kolaylaştırıyor.

64 yıldır tıkır tıkır çalışıyor! İlk günkü gibi performans alıyorlar... Şimdiki araçlara taş çıkartıyor

ÖZENLE KORUYOR

Koçarlı'da çiftçilik yapan Mehmet Karadağ da bu araçlardan birini aktif olarak kullanmaya devam ediyor. Babasından kalan cipi özenle koruduğunu belirten Karadağ, topladığı ürünleri çuvallarla araca yükleyerek taşıdığını söyledi. Yıllara rağmen performansından taviz vermeyen cip, Karadağ'ın iş yükünü önemli ölçüde hafifletiyor.

Kırsal alanda ulaşım ve taşıma açısından büyük avantaj sağlayan klasik cip, hem nostaljik görüntüsü hem de işlevselliğiyle dikkat çekiyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası