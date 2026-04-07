Nikola Jokic'ten triple-double: Denver Nuggets evinde kazandı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, sahasında Nikola Jokic'in triple-double yaptığı maçta Portland Trail Blazers'ı 137-132 mağlup etti.
- Denver Nuggets'ta Nikola Jokic, 35 sayı, 13 asist ve 14 ribauntla triple-double yaptı.
- New York Knicks'te Jalen Brunson 30 sayı, 13 asist ve Karl-Anthony Towns 21 sayı, 12 ribauntla double-double yaptı.
- Portland Trail Blazers'ta Toumani Camara 30, Deni Avdija 26 sayı kaydetti.
- Atlanta Hawks'ta Nickeil Alexander-Walker 36 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
NBA'de Denver Nuggets, Ball Arena'da konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı 137-132'lik skorla devirip, sezonun 51'inci galibiyetini aldı.
Nuggets'ta Nikola Jokic; 35 sayı, 13 asist ve 14 ribauntla triple-double yaptı. Aaron Gordon 23, Jamal Murray 20 ve Cameron Johnson 17 sayıyla oynadı.
Blazers'da Donovan Clingan 18 sayı, 12 ribaundla double-double yaptı. Toumani Camara 30 ve Deni Avdija 26 sayı kaydetmesine rağmen sezonunun 39'uncu mağlubiyetini önleyemedi.
Çaylak oyuncunun rekor sayısı yetmedi: 19 yaşında NBA'de tarih yazdı
BRUNSON VE TOWNS, KNICKS'İ GALİBİYETE TAŞIDI
State Farm Arena'daki mücadelede New York Knicks, deplasmanda Atlanta Hawks'ı 108-105 mağlup etti.
Knicks'de Jalen Brunson 30 sayı, 13 asist ve Karl-Anthony Towns 21 sayı, 12 ribauntla double-double'a imza attı.
Hawks'da Nickeil Alexander-Walker 36 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Jalen Johnson 21 sayı, 11 ribaunt ve Dyson Daniels 11 sayı, 12 ribauntla double-double yaptı.