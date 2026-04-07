Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, sahasında Nikola Jokic'in triple-double yaptığı maçta Portland Trail Blazers'ı 137-132 mağlup etti.

Nuggets'ta Nikola Jokic; 35 sayı, 13 asist ve 14 ribauntla triple-double yaptı. Aaron Gordon 23, Jamal Murray 20 ve Cameron Johnson 17 sayıyla oynadı.

Blazers'da Donovan Clingan 18 sayı, 12 ribaundla double-double yaptı. Toumani Camara 30 ve Deni Avdija 26 sayı kaydetmesine rağmen sezonunun 39'uncu mağlubiyetini önleyemedi.

BRUNSON VE TOWNS, KNICKS'İ GALİBİYETE TAŞIDI

State Farm Arena'daki mücadelede New York Knicks, deplasmanda Atlanta Hawks'ı 108-105 mağlup etti.

Knicks'de Jalen Brunson 30 sayı, 13 asist ve Karl-Anthony Towns 21 sayı, 12 ribauntla double-double'a imza attı.

Hawks'da Nickeil Alexander-Walker 36 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Jalen Johnson 21 sayı, 11 ribaunt ve Dyson Daniels 11 sayı, 12 ribauntla double-double yaptı.

