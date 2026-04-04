NBA'de Houston Rockets, Toyota Center'da ağırladığı Utah Jazz'ı 140-106 yenerek, üst üste 5'inci galibiyetini elde etti.

Rockets'ta Kevin Durant 25 sayı, 6 asist, 5 ribaunt, Amen Thompson 21 sayı, 8 ribauntla oynadı. Milli basketbolcu Alperen Şengün; 19 sayı, 5 asist, 4 ribauntla galibiyete katkıda bulundu.

Konuk takımda Cody Williams 27 sayı ve 11 ribauntla en skorer isim olurken, Ace Bailey 22, Brice Sensabaugh 20 sayı kaydetti.

FLAGG'İN 51 SAYI ATTI, MAVERICKS KAYBETTİ

Dallas Mavericks, çaylak oyuncusu Cooper Flagg'in 51 sayı attığı maçta Orlando Magic'e 138-127 yenildi.

19 yaşındaki ABD'li basketbolcu, "NBA tarihinde 50 sayı barajını aşan en genç oyuncu" oldu. Magic'te Wendell Carter Jr. 28 sayı, 6 ribaunt, Desmond Bane 27 sayı, 7 ribauntla takıma liderlik etti.





