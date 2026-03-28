Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, evinde Brooklyn Nets'i 116-99 yendi. ABD'li yıldız LeBron James, oğlu Bronny James'in üçlüğünde, 'NBA tarihindeki ilk baba-oğul asistini' yaptı.

NBA'de milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, FedExForum'da oynanan maçta Memphis Grizzlies'ı 119-109 mağlup etti.

Rockets'ta Kevin Durant 25 sayı, 10 asist, Jabari Smith Jr. 21 sayı, 16 ribauntla oynarken; Alperen Şengün 14 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, 1 top çalma, 2 blokla galibiyete katkıda bulundu.

Grizzlies'ta Olivier-Maxence Prosper, 31 sayı, 7 ribauntla en skorer isim oldu. GG Jackson ve Javon Small'un 14'er sayısı ev sahibi ekibin son 14 maçta 13'üncü mağlubiyetini almasını önleyemedi.

DONCIC'İN 41 SAYISI GALİBİYETİ GETİRDİ

Los Angeles Lakers'a deplasmanda 116-99 yenilen Brooklyn Nets, üst üste 10'uncu mağlubiyetini yaşadı.

Lakers'ta Luka Doncic, 41 sayı, 8 ribauntla takıma liderlik ederken, bu sezon 40 sayı barajına ulaştığı 15'nci maçını oynadı. Austin Reaves 26 sayı, 8 ribaunt, LeBron James 14 sayı, 8 asist kaydetti.

LeBron James, ikinci çeyrekte oğlu Bronny James’in üçlüğünde NBA tarihindeki ilk baba-oğul asistine imza attı. Nets'te ise Josh Minott 18 sayı, 6 ribaunt, Nic Claxton ve Ziaire Williams, 16’şar sayıyla maçı tamamladı.

LeBron James - Bronny James

