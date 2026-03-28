Birleşmiş Milletler Hürmüz Boğazı için özel görev gücü kurdu
BM Genel Sekreteri Guterres tarafından kurulan 'Özel Görev Gücü', kilitlenen gübre ve hammadde sevkiyatını kurtarmak için dünyaya operasyonel bir kalkan oluşturacak.
Birleşmiş Milletler (BM), ABD-İsrail hattı ile İran arasında süren savaşın küresel deniz ticaretini kilitlemesi üzerine harekete geçti.
Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksaklıkların dünyada dev bir insani krize yol açmaması için özel bir "görev gücü" kuruldu.
KITLIK RİSKİ KAPIDA: ACİL ÖNLEM ŞART
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Orta Doğu'daki çatışmaların şiddetlenmesiyle birlikte deniz ticaretinin durma noktasına geldiğini duyurdu.
Önümüzdeki aylarda insani yardım ihtiyaçlarını ve tarımsal üretimi doğrudan vuracağını söyleyen Dujarric, "Acil önlem alınması hayati önem taşıyor" dedi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, bu kritik sürecin yönetimi için Jorge Moreira da Silva'yı görev gücünün başına atadı.
DEV KURULUŞLAR BİR ARAYA GELİYOR
Yeni kurulan bu yapı, sadece BM bünyesindeki isimlerle sınırlı kalmayacak. Görev gücü; BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve Uluslararası Ticaret Odası temsilcilerini aynı masada buluşturacak. İhtiyaç duyulması halinde stratejik öneme sahip diğer küresel kuruluşlar da bu ekibe dahil edilecek.
HEDEF GÜBRE VE HAMMADDE SEVKİYATI
BM'nin ana hedefi, savaş ortamında durma noktasına gelen gübre ticaretini ve tarımsal hammaddelerin sevkiyatını yeniden başlatmak.
Dujarric, bu çalışmaların ülkelerin ulusal egemenliklerine ve uluslararası hukuk kurallarına tam saygı göstererek yürütüleceğini paylaştı.
Görev gücünün tamamen "insani amaçlara" odaklandığını belirten sözcü, şu an için bir Güvenlik Konseyi kararı alınması aşamasına gelmediklerini ifade etti.