Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından Kavacık bölgesi, TEM Kuzey-Güney katılım yolları ve Atatürk Caddesi üzerinde dron destekli geniş kapsamlı bir trafik denetimi gerçekleştirildi. Trafik güvenliğinin sağlanması ve kural ihlallerinin önüne geçilmesi amacıyla yapılan çalışmalarda, özellikle hatalı sollama olarak bilinen kaynak yapma, seyir halindeyken cep telefonu kullanımı ve yasak park ihlalleri mercek altına alındı. Ekipler, dron yardımıyla havadan yaptıkları takiplerde kural ihlali yaptığı kesinleşen araç sürücülerini uygulama noktalarında durdurarak yasal işlem başlattı. Denetimler kapsamında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun geçiş kurallarına uymama, durak içi park ve seyir halinde telefon kullanma maddelerini ihlal eden sürücülere toplamda 143 bin 442 lira idari para cezası kesildi. Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, ilçe genelinde trafik düzenini korumak ve olası kazaları asgariye indirmek amacıyla teknolojik imkanların kullanıldığı bu tür denetimlerin planlı aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

