Ankara'da araç muayene istasyonunda çıkan kavga sonucu darbedilen polis memuru Melih Okan Keskin'in hayatını kaybetmesine ilişkin 4 şüpheli hakkında istenen ceza belli oldu. Şahısların "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan 14'er yıla kadar hapsi talep edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamede, 2 Şubat 2026 tarihinde Yenimahalle'de bulunan İvedik Araç Muayene İstasyonu'nda meydana gelen olayda polis memuru Melih Okan Keskin'in darp sonucu ağır yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede 5 Şubat'ta hayatını kaybettiği belirtildi.

DIŞARI İTİP YUMRUKLARLA DÖVDÜLER

Olay günü araç muayenesi sırasında yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, şüpheliler Rahman Görfidan ve Yiğitcan Karlar'ın, Keskin'i itekleyerek istasyon dışına çıkardıkları, Murat Yıldırım'ın yumruk attığı, Saruhan Atasoy'un ise son olarak attığı yumrukla Keskin'in dengesini kaybetmesine neden olduğu aktarıldı.

TÜVTÜRK istasyonunda polisi darbederek öldürmüşlerdi: İstenen ceza belli oldu

ACIMASIZ DARP, ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

Adli Tıp Kurumu raporuna iddianamede yer verilerek, Keskin'in ölümünün künt kafa travmasına bağlı kafa içi kanama sonucu meydana geldiği, darp olayı ile ölüm arasında illiyet bağı bulunduğu, ölümde başka bir nedenin tespit edilmediği belirtildi.

Raporda ayrıca kamera görüntülerine göre saat 17.49'da Saruhan Atasoy tarafından atılan yumruk ile ölüm arasında doğrudan illiyet bağı bulunduğunun değerlendirildiği ifade edildi. Diğer şüphelilerin de olayda fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri, maktulün direncini kırarak eyleme iştirak ettikleri kaydedildi.

TÜVTÜRK istasyonunda polisi darbederek öldürmüşlerdi: İstenen ceza belli oldu

14'ER YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede tutuklu şüpheliler Saruhan Atasoy, Murat Yıldırım ile tutuksuz şüpheliler Rahman Görfidan ve Yiğitcan Karlar hakkında, "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan 14'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Öte yandan, olayda adı geçen yetkili istasyon amir yardımcısı Buket Bilecen İnce hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği bildirildi.

İddianame Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

