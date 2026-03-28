28 Mart 2026 Cumartesi günü İstanbul’un bazı ilçelerinde içme suyu şebekelerinde yaşanan arızalar nedeniyle belirli mahallelerde su kesintileri yaşanıyor. Kesintilerin ne zaman sona ereceğine dair açıklamalar İSKİ tarafından paylaşıldı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 28 Mart 2026 tarihli su kesintilerine ilişkin arıza listesini yayınladı. Özellikle Üsküdar, Küçükçekmece ve Pendik'te su kesintisi yaşanıyor. Kesintilerin tahmini bitiş saatleri duyurulurken, suyun ne zaman geri geleceğiyle ilgili bilgiler de vatandaşlarla paylaşıldı.

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ tarafından bildirilen arızalar kapsamında İstanbul’un çeşitli ilçelerinde içme suyu hatlarındaki problemler nedeniyle su kesintileri uygulanıyor. Kesintiler, arıza giderme çalışmalarının planlanan süresi doğrultusunda 28 Mart 2026 tarihinde akşam saatlerine kadar devam edecek.

İstanbulda sular ne zaman gelecek? 28 Mart İSKİ su kesintileri açıklandı

28 MART İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

Küçükçekmece - Cumhuriyet Mahallesi

Arıza Nedeni: İçme suyu hatlarındaki arıza nedeniyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası

Tahmini Bitiş: 28.03.2026 - 17:00

Pendik - Velibaba Mahallesi

Tahmini Bitiş: 28.03.2026 – 17:00

Üsküdar - Beylerbeyi, Burhaniye, Küplüce Mahalleleri

Tahmini Bitiş: 28.03.2026 – 16:00

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

İSKİ’nin resmi kanalları üzerinden kesinti listesine ulaşılabileceği gibi vatandaşların alo 185 hattını arayarak arıza durumu ve suyun ne zaman geleceğiyle ilgili daha detaylı bilgi alabilecekleri ifade ediliyor.

