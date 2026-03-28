Bayram haftasında ekrana gelmeyen Güller ve Günahlar dizisinin bu akşam olup olmadığı araştırılıyor. 28 Mart 2026 Kanal D TV yayın akışına göre dizinin 22. bölüm tarihi netleşti. Peki, Güller ve Günahlar bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?

Kanal D’nin hafta sonu yayın akışı belli olurken, izleyicilerin en çok araştırdığı konulardan biri de Güller ve Günahlar dizisinin bu akşam ekranda olup olmadığı oldu. Dizinin son bölümünde yaşanan gelişmelerin ardından yeni bölümde neler yaşanacağı merakla bekleniyor.

GÜLLER VE GÜNAHLAR BU AKŞAM VAR MI?

Kanal D’nin 28 Mart 2026 tarihli yayın akışına göre Güller ve Günahlar bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Saat 20.00’de başlayacak olan dizi, yeni bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor.

GÜLLER VE GÜNAHLAR 22. BÖLÜM NE ZAMAN?

Güller ve Günahlar dizisinin 22. bölümü, 28 Mart 2026 Cumartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Yeni bölümde Azra’nın Cihan’a karşı yürüttüğü gizli planların nasıl sonuçlanacağı ve Serhat ile Zeynep arasındaki ilişkinin hangi yönde ilerleyeceği merakla takip edilecek.

Son bölümlerde artan gerilim ve karakterler arasındaki çatışmalar, dizinin hikayesini daha da derinleştiriyor. Yeni bölümde Zeynep ve Serhat'ın ilişkisindeki yeni dönem merak ediliyor.

28 MART 2026 KANAL D YAYIN AKIŞI

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Güller ve Günahlar

16:15 Eşref Rüya

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Güller ve Günahlar (Yeni Bölüm)

00:15 The Traitors Türkiye (Tekrar)

