A Milli Takım’ın kritik Kosova deplasmanı öncesinde taraftarların en çok merak ettiği konulardan biri olan bilet satış süreci netleşti. Misafir tribün için sınırlı sayıdaki biletlerin satışına ilişkin detaylar paylaşıldı. Peki, Kosova-Türkiye maç biletleri satışa çıktı mı, nereden alınır?

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım’ın 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde Kosova ile oynayacağı karşılaşmaya dair bilet satış sürecini duyurdu. Deplasmanda oynanacak mücadele öncesinde, Türk taraftarlar için ayrılan kontenjan ve satın alma yöntemi açıklandı.

KOSOVA-TÜRKİYE MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

A Milli Takım’ın Kosova ile oynayacağı kritik karşılaşma için misafir tribün biletleri satışa çıktı. Türkiye Milli Futbol Takımı taraftarları için ayrılan kontenjanın sınırlı olduğu belirtilirken, biletlerin kısa sürede tükenebileceği uyarısı yapıldı.

31 Mart 2026 Salı günü oynanacak mücadele, Kosova’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek. Kosova Milli Futbol Takımı ile oynanacak karşılaşma, Dünya Kupası yolunda büyük önem taşıyor. Bu nedenle hem ev sahibi hem de deplasman tribünlerine yoğun ilgi olması bekleniyor.

Karşılaşma, Priştine’de bulunan Fadil Vokrri Stadyumu’nda TSİ 21.45’te başlayacak. Bilet satış organizasyonunun tamamı ev sahibi federasyon tarafından yürütülürken, satış sürecindeki tüm yetki Kosova Futbol Federasyonu’nda bulunduğu açıklandı.

KOSOVA-TÜRKİYE MAÇ BİLETLERİ NEREDEN, NASIL ALINIR?

Kosova-Türkiye maçı için misafir tribün biletleri, Kosova Futbol Federasyonu’nun belirlediği resmi satış sistemi üzerinden satın alınabiliyor. Taraftarların öncelikle federasyonun yönlendirdiği platformda (https://eu.ebileta.al/biglietteria/trans/restore.do) üyelik oluşturmaları gerekiyor. Bilet satın alma işlemi için özel bir erişim kodu da paylaşıldı. Misafir tribün için belirlenen “KSTRJ1” kodu ile sisteme giriş yapılarak bilet alma işlemi gerçekleştirilebiliyor. Bu kodun yalnızca Türk taraftarlar için geçerli olduğu belirtildi.

Öte yandan organizasyonun tamamen ev sahibi federasyon tarafından yürütülmesi nedeniyle, biletleme sürecine ilişkin tüm teknik detaylar ve muhtemel değişiklikler de Kosova Futbol Federasyonu tarafından duyurulacak. Taraftarların güncel bilgileri resmi kanallardan takip etmesi önem taşıyor.

