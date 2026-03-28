ZTK çeyrek final maçları ne zaman, tek maç mı? Maç programı belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı yaklaşırken, maçların oynanacağı tarih ve saatler netleşti. Futbolseverlerin merakla beklediği program, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu. Peki, ZTK çeyrek final maçları ne zaman, tek maç mı, rövanş var mı?
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmalarının programını açıkladı ve bu maçların tek maç eleme usulüyle oynanacağını duyurdu.
- Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları 21-23 Nisan 2026 tarihleri arasında oynanacak.
- 21 Nisan Salı günü saat 20.30'da TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe maçı oynanacak.
- 22 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da Galatasaray-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçı oynanacak.
- 23 Nisan Perşembe günü saat 18.45'te Samsunspor-Trabzonspor ve saat 20.45'te Beşiktaş-Corendon Alanyaspor maçları oynanacak.
- Çeyrek final karşılaşmaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmalarının programını açıkladı. Kritik mücadelelerde, yarı finale yükselen takımlar belli olacak. Büyük takımların sahne alacağı çeyrek final haftasında futbolseverleri yoğun bir fikstür bekliyor.
ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçları 21-23 Nisan 2026 tarihleri arasında oynanacak. Programın üç güne yayılmasıyla birlikte her gün kritik bir mücadele futbolseverlerle buluşacak.
21 Nisan Salı:
20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
22 Nisan Çarşamba:
20.30 Galatasaray-Natura Dünyası Gençlerbirliği (RAMS Park)
23 Nisan Perşembe:
18.45 Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.45 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Tüpraş)
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI TEK MAÇ MI, RÖVANŞ VAR MI?
Çeyrek final karşılaşmaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Kazanan takımlar doğrudan yarı finale yükselecek.