Dünyaca ünlü Şanzelize Caddesi yakınlarında bulunan bir Amerikan bankasına yönelik bombalı saldırı girişimi gerçekleşti.

Fransa’nın başkenti Paris, bu sabah karşı büyük bir terör eyleminin eşiğinden döndü. Fransız polisi, kentin en prestijli bölgelerinden birinde yer alan bir Amerikan bankasına yönelik bombalı saldırı girişimini suçüstü yaparak engelledi. Ev yapımı patlayıcıyı infilak ettirmek üzere olan bir şahıs, düzeneği ateşleyemeden gözaltına alındı.

ŞANZELİZE YAKININDA HAREKETLİ DAKİKALAR

Şüpheli, hazırladığı düzeneği bankanın önüne yerleştirmeye başladı. Bölgede devriye gezen güvenlik güçleri, şahsın hareketlerinden şüphelenerek operasyon başlattı.

5 LİTRELİK YANICI DÜZENEK ELE GEÇİRİLDİ

Yakalanan saldırganın, 5 litre yanıcı sıvı (muhtemelen yakıt) ve özel bir ateşleme sisteminden oluşan ev yapımı bir cihaz hazırladığı tespit edildi.

Şahıs, düzeneği yerleştirip tam harekete geçeceği sırada polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Ayrıntılar geliyor...

Haberle İlgili Daha Fazlası