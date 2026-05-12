NBA dünyası Memphis Grizzlies forması giyen Brandon Clarke’tan gelen acı haberle sarsıldı. Uzun yıllardır Memphis ekibinin formasını terleten başarılı basketbolcunun 29 yaşında hayatını kaybetti. Üzücü haberin ardından ''Brandon Clarke neden öldü?'' sorusu ise gündeme gedi.

Genç yaşta hayatını kaybeden Clarke’ın vefatı sonrası NBA camiasından çok sayıda taziye mesajı geldi. Memphis Grizzlies taraftarları ise sosyal medyada yıldız oyuncuya veda paylaşımları yaptı. Peki, Brandon Clarke kimdir, neden öldü?

BRANDON CLARKE NEDEN ÖLDÜ?

Memphis Grizzlies ve oyuncunun menajerlik şirketi Priority Sports tarafından yapılan açıklamada Brandon Clarke’ın hayatını kaybettiği doğrulandı. Fakat ölüm nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Kulüp tarafından yayımlanan açıklamada, Clarke’ın takım için yalnızca başarılı bir sporcu değil, aynı zamanda örnek bir takım arkadaşı ve sevilen bir karakter olduğu vurgulandı. Memphis oyuncunun şehir ve kulüp üzerindeki etkisinin unutulmayacağını da belirtti.

Priority Sports tarafından yapılan açıklamada ise Clarke’ın kaybının büyük bir üzüntü meydana getirdiği ifade edildi. Spor dünyasında saygı duyulan isimlerden biri olan oyuncunun ani ölümü basketbol camiasında şok etkisi oluşturdu.

Brandon Clarke’ın 11 Mayıs 2026 tarihinde hayatını kaybettiği, ölüm haberinin ise 12 Mayıs günü kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi.

BRANDON CLARKE KİMDİR?

Brandon Clarke, 19 Eylül 1996 tarihinde Kanada’nın Vancouver kentinde dünyaya geldi. Kanadalı anne ve Jamaikalı babanın çocuğu olan Clarke, küçük yaşlarda ailesiyle birlikte ABD’nin Arizona eyaletine taşındı. Hem Kanada hem de ABD vatandaşlığı bulunan oyuncu lise döneminden itibaren basketboldaki yeteneğiyle dikkat çekti.

Üniversite kariyerine San Jose State Spartans takımında başlayan Clarke, daha sonra Gonzaga Bulldogs forması giydi. NCAA döneminde savunma performansı ve atletik yapısıyla öne çıkan basketbolcu, birçok bireysel ödül kazandı.

2019 NBA Draftı’nda ilk tur 21. sıradan seçilen Clarke’ın hakları Oklahoma City Thunder tarafından alındıktan sonra Memphis Grizzlies’e takas edildi. Böylece NBA kariyerinin tamamını Memphis ekibinde geçirmiş oldu.

