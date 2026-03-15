Fransa, Lübnan'daki savaşı bitirecek gizli planını devreye soktu. Axios'un ulaştığı belgelere göre Lübnan, tarihinde ilk kez İsrail'i tanımaya hazırlanıyor.

Fransız hükümeti, Lübnan’daki savaşı sona erdirmek için Lübnan hükümetinin İsrail’i tanımasını içeren kapsamlı bir plan hazırladı.

Konuya aşina üç kaynak Axios’a verdiği bilgide, planın savaşın sona ermesi için Lübnan’dan benzeri görülmemiş bir adım talep ediliyor.

İddialara göre Macron yönetiminin hazırladığı çerçevede, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki işgalinin uzamasını engellemek için Hizbullah'ın silahsızlandırılması öngörülüyor.

Öte yandan Planın en kritik noktalarından biri güvenlik düzenlemeleri üzerine kurulu.

UNIFIL barış gücü askerleri Litani Nehri'nin güneyindeki silahsızlanmayı denetlerken, bir ülke koalisyonu ise Lübnan'ın geri kalanında bu süreci takip edecek.

İsrail ise buna karşılık olarak, savaşın başından bu yana ele geçirdiği bölgelerden bir ay içinde çekilecek.

"LÜBNAN KABUL ETTİ"

ABD basınına konuşan diplomatlar "Lübnan hükümeti, Hizbullah’ın İsrail’e yönelik roket saldırılarıyla başlayan savaşın ülkeyi ağır bir yıkıma sürükleyebileceği endişesiyle planı barış görüşmelerinin temeli olarak kabul etti." dedi.

Plan İsrail ve ABD tarafından inceleniyor.

LÜBNAN İSRAİL'İ Mİ TANIYACAK?

Önerilen bildirge Lübnan'ın İsrail'i ilk kez tanıması taahhüdünü içeriyor. İsrail ve Lübnan ayrıca 2006 savaşını sona erdiren BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı Kararı'na ve 2024 ateşkes anlaşmasına bağlılıklarını teyit edecek.

İSRAİL’İN LÜBNAN PLANI: BÜYÜK KARA OPERASYONU

Diğer yandan İsrailli ve ABD’li yetkililer, İsrail’in Lübnan’daki kara operasyonunu genişletmeye hazırlandığını iletti.

Operasyonun gerçekleşmesi durumunda 2006’dan bu yana İsrail’in Lübnan’a yönelik en büyük kara harekatı olacak.

Üst düzey bir İsrailli yetkili "Gazze’de yaptığımızı yapacağız" dedi.

"MÜZAKERE EKİPLERİ HAZIR"

Anlaşmanın iki ay içinde imzalanması planlanıyor.

Axios, "1948'de İsrail'in kurulmasından bu yana süren resmi savaş durumuna son verecek. Saldırı önleme anlaşması imzalandıktan sonra İsrail güçleri Kasım 2024'ten beri işgal ettiği Lübnan'ın güneyindeki beş mevziden çekilecek. Fransız planının son aşaması, 2026 sonuna kadar İsrail ile Lübnan arasındaki ve Lübnan ile Suriye arasındaki sınırın çizilmesini hedefliyor. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun müzakere ekibi atarken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise süreci yönetmesi için eski bakan Ron Dermer'i görevlendirdi." bilgisini paylaştı.

Durumu yakından takip eden kaynaklara göre Dermer’in ilk görevlerinden biri Trump yönetimi ile koordinasyon sağlayarak ABD arabuluculuğunu kimin üstleneceğini netleştirmek olacak.

