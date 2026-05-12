İkmal Kıdemli Başçavuş Levent Kırdım, görev yaptığı Gölcük’te geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Acı haber yakınlarını üzüntüye boğdu. Kırdım yarın düzenlenecek olan askeri törenin ardından defnedilecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapan Levent Kırdım’ın aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen kıdemli başçavuş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haber, Gemlik’te bulunan ailesi ve sevenlerini üzüntüye boğdu.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Merhum Astsubay için yarın saat 13.00’te Gemlik Cem Evi’nde askeri tören düzenlenecek. Törenin ardından Levent Kırdım son yolculuğuna uğurlanacak.

