İkmal Kıdemli Başçavuş Levent Kırdım'ın acı ölümü! Askeri törenle defnedilecek
İkmal Kıdemli Başçavuş Levent Kırdım, görev yaptığı Gölcük’te geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Acı haber yakınlarını üzüntüye boğdu. Kırdım yarın düzenlenecek olan askeri törenin ardından defnedilecek.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli kıdemli başçavuş Levent Kırdım, kalp krizi sonucu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- Kıdemli başçavuş Levent Kırdım rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
- Kalp krizi geçirdiği öğrenildi.
- Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- Acı haber Gemlik'teki ailesini ve sevenlerini üzdü.
- Yarın saat 13.00'te Gemlik Cem Evi'nde askeri tören düzenlenecek.
- Törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapan Levent Kırdım’ın aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen kıdemli başçavuş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haber, Gemlik’te bulunan ailesi ve sevenlerini üzüntüye boğdu.
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Merhum Astsubay için yarın saat 13.00’te Gemlik Cem Evi’nde askeri tören düzenlenecek. Törenin ardından Levent Kırdım son yolculuğuna uğurlanacak.
