İstanbul Göktürk'te otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan iş insanı Derya Üzüm, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Feci kazanın görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da Göktürk Merkez Mahallesi İstanbul Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Derya Üzüm'e (46), U.Ç. idaresindeki otomobil çarptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan kadın, ambulansla kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İş insanı Derya Üzüm feci kazada hayatını kaybetti

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Öte yandan kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hayatını kaybeden Üzümcü, önceki gün Fatih'te düzenlenen cenaze töreni sonrası son yolculuğuna uğurlandı.

