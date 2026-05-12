Anadolu Ajansı
İş insanı Derya Üzüm feci kazada hayatını kaybetti
İstanbul Göktürk'te otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan iş insanı Derya Üzüm, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Feci kazanın görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.
Özetle Dinleİş insanı Derya Üzüm feci kazada hayatını kaybetti
Kaydet
3. Sayfa az önce
İstanbul'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın otomobil çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, sürücü tutuklandı.
- Kazada hayatını kaybeden Derya Üzüm (46) idi.
- Olay İstanbul Caddesi, Göktürk Merkez Mahallesi'nde meydana geldi.
- Kaza U.Ç. idaresindeki otomobilin çarpmasıyla oldu.
- Ağır yaralanan kadın hastanede kurtarılamadı.
- Sürücü U.Ç. gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.
- Kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
- Hayatını kaybeden Üzümcü'nün cenazesi Fatih'te defnedildi.
0:00 0:00
1x
İstanbul'da Göktürk Merkez Mahallesi İstanbul Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Derya Üzüm'e (46), U.Ç. idaresindeki otomobil çarptı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan kadın, ambulansla kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Öte yandan kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Hayatını kaybeden Üzümcü, önceki gün Fatih'te düzenlenen cenaze töreni sonrası son yolculuğuna uğurlandı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR