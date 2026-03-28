Kanal D’nin yeni gençlik projesi Daha 17 için oyuncu kadrosu netleşti. Bu hafta sete çıkması beklenen dizide başrol isimlerinden yan rollere kadar dizide yer alacak oyuncular belli olurken, yapım sosyal medyada da dikkat çekmeye başladı. Dizinin kadrosunda Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Armağan Oğuz, Dilara Aksüyek gibi isimler yer alıyor.

Pastel Film imzalı ve gençlik temalı Daha 17 dizisinin çekim hazırlıkları hızla sürüyor. Maslak’ta okuma provası yapılan projede hem tanınmış isimler hem de genç yetenekler yer alacak. Kadronun tamamlanmasıyla birlikte dizinin ne zaman başlaycağı, konusu ve oyuncuları merak edilmeye başlandı.

DAHA 17 DİZİSİ OYUNCULARI AÇIKLANDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kanal D’nin yeni gençlik dizisi Daha 17 oyuncu kadrosu açıklandı. Başarılı oyuncuların bir araya geldiği projede, Nesrin Cavadzade “Şebnem” karakteri ile kadroda yer alacak. Armağan Oğuz (Hakan), Çağdaş Onur Öztürk (Serhat), Dilara Aksüyek (Nuray), Çağan Efe Ak (Aras), Helin Elveren (Deniz), Ceren Ayruk (Leyla) ve Ata Yaşat (Teoman) gibi isimler dizide yer alacak.

Kadronun açıklanmasının ardından Paştel Film’in yönettiği proje için okuma provası Maslak’ta gerçekleştirildi. Bu provada karakterler ve oyuncu performansları ilk kez bir araya geldi.

Ayrıca kadroya sonradan Melis Babadağ (Özlem), Bülent Seyran (İlhan), Cemal Toktaş (Mustafa), Güneş Hayat (Suna), Deniz Ali Cankorur (Barış), Ezgi Dalgıç (Sıla), Batuhan Mora (Kutay), Efe Musa Yurdagelen (Evren), Berra Ahsen Uslu (Ezgi) ve Ahmet Can Özer (Metin) gibi isimler de dahil oldu.

DAHA 17 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizinin çekimleri İstanbul'da başlayıp ardından Bodrum'a taşınacak. Dizinin yaz sezonunda izleyiciyle buluşacağı tahmin ediliyor.

DAHA 17 KONUSU NE?

Henüz detaylı senaryo bilgileri tam olarak paylaşılmasa da Daha 17 gençlik temalı bir drama olarak tanıtıldı. Dizide, gençlerin hayatlarına odaklanılırken arkadaşlık, aile ilişkileri ve gençlik sorunları gibi temalar işlenecek. Aras’ın kardeşini aramak için Bodrum’a gitmesiyle olaylar gelişecek.

