Alman Federal Meclisi Televizyonu tarafından canlı yayınlanan Genel Kurul oturumu sırasında aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) "Çocukların ve gençlerin dini baskı, zorbalık ve grup dinamik baskısından korunmasının güçlendirilmesi" başlıklı bir önergesi görüşüldü. Önergenin amacını çocukları ve gençleri dini baskılardan korumak olduğunu savunan AfD'lilere Sol Parti Milletvekili Mareike Hermeier tepki gösterdi.

Alman Federal Meclisi (Bundestag), aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) İslamofobik önergesine beklenmedik bir tepki geldi.

Sol Parti Milletvekili Mareike Hermeier, Müslüman çocukları hedef alan düzenlemeye karşı kürsüye çıktı.

"BU ÇOCUK KORUMASI DEĞİL, KÜLTÜR SAVAŞIDIR"

Meclis genel kurulunda görüşülen "Çocukların dini baskıdan korunması" başlıklı önergenin, aslında Müslüman toplumu hedef alan bir karalama kampanyası olduğunu belirten Hermeier, AfD'li vekillere seslenerek,"AfD'nin bugün sunduğu şey çocuk koruması değil; endişe kılıfına bürünmüş bir kültür savaşı manevrasıdır. Çocuk refahı terimi, İslamofobiyi bu meclise sokmak için bir örtü gibi kullanılıyor" dedi.

"ÇOCUKLARIN AFD'DEN KORUNMAYA İHTİYACI VAR"

Sol Partili vekil, Müslüman çocukların maruz kaldığı ayrımcılığa değinerek, asıl tehlikenin aşırı sağcı söylemler olduğunu kaydetti:

"Müslüman yaşamını sürekli bir sorun gösteren, başörtü, oruç ve namaz etrafında siyasi şüphe ortamı oluşturanlar çocukları korumuyor, aksine korku damgalama ve bölünme üretiyor. Müslüman çocukların da genel şüphecilikten, ırkçı dışlanmadan ve her toplumsal sorunu azınlıklara karşı bir kampanyaya dönüştüren AfD'den korunmaya ihtiyacı var. Asıl mesele bir günah keçisi bulmak. Bu öneri çocukları korumuyor. Güvensizlik tohumları ekiyor, İslamofobiyi körüklüyor ve reddedilmelidir. Çocukları Müslüman karşıtı kültür savaşınız için bir zemin olarak kullanıyorsunuz. Sunulan önerge kesinlikle kabul edilemez ve şiddetle reddediyoruz.

MECLİSTE ALKIŞ TUFANI

Konuşmasının sonunda AfD sıralarına dönen Mareike Hermeier, "Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun" anlamına gelen selamıyla kürsüden indi. Kendi grubundan büyük alkış alan Hermeier'in, meclis kayıtlarına göre Protestan inancına sahip olduğu biliniyor. Sol Parti, AfD'nin sunduğu önergenin güvensizlik tohumları ektiğini belirterek teklifi reddetti.

Haberle İlgili Daha Fazlası