Mart ayının son günlerine girilirken yaz saati uygulaması yeniden gündeme geldi. Avrupa ülkelerinde saatlerin ileri alınacağı tarih netleşirken, Türkiye’deki uygulamaya ilişkin detaylar da merak konusu oldu. Peki, Yaz saati uygulaması ne zaman başlıyor, Türkiye'de yaz saati uygulaması kalktı mı? İşte, yaz saati uygulaması 2026...

Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla birçok ülkede uygulanan yaz saati sistemi, 2026 yılında da belirlenen takvim doğrultusunda devreye giriyor. Özellikle Avrupa’da saat değişikliğinin yaklaşmasıyla birlikte Türkiye’de saatlerin ileri alınıp alınmayacağı sorusu yeniden gündemdeki yerini aldı.

SAATLER NE ZAMAN İLERİ ALINIYOR?

2026 yılında Avrupa ülkelerinde yaz saati uygulaması 29 Mart Pazar günü başlayacak. Cumartesi gecesini Pazar gününe bağlayan saat 02.00’de saatler bir saat ileri alınacak. Bu uygulama, gün ışığından daha fazla faydalanmak ve enerji tüketimini azaltmak amacıyla uzun yıllardır uygulanıyor.

Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkede eş zamanlı olarak yapılan bu değişiklik, kıtalar arası saat farklarını da doğrudan etkiliyor

TÜRKİYE'DE SAATLER İLERİ ALINACAK MI?

Türkiye’de saat uygulaması 2016 yılında alınan kararla kalıcı yaz saati sistemine geçirildi. Bu düzenleme kapsamında kış saati uygulaması tamamen kaldırıldı ve ülke yıl boyunca GMT+3 zaman diliminde kalmaya başladı.

Bu nedenle 2026 yılında da Türkiye’de saatler ileri alınmayacak. Vatandaşların saatlerini değiştirmesine gerek bulunmazken, dijital cihazlar da mevcut saat dilimi üzerinden çalışmaya devam edecek.

YAZ SAATİ UYGULAMASI HANGİ ÜLKELERDE VAR?

Yaz saati uygulaması başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde uygulanmaya devam ediyor. Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İtalya, İsveç, İsviçre ve Danimarka gibi ülkeler her yıl mart ayının son pazar günü saatlerini ileri alarak yaz saatine geçiyor.

Bu uygulama sonrası Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasındaki saat farkı da değişiyor. Örneğin Almanya ve Fransa ile Türkiye arasındaki 2 saatlik fark 1 saate düşerken, İngiltere ile olan 3 saatlik fark ise 2 saate iniyor.

